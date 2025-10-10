رەسەيدەگى مۇسىلمان كۋرەرلەرگە الكوگول مەن شوشقا ەتىن تاسىمالداۋعا تىيىم سالىندى
استانا. KAZINFORM - رەسەي فەدەراتسياسى مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ (ر ف م د ب) عۇلامالار كەڭەسى مۇسىلمانداردىڭ جەتكىزۋ جانە لوگيستيكا سالاسىندا كۋرەر بولىپ جۇمىس ىستەۋىنە رۇقسات بەرۋ تۋرالى ءپاتۋا (تەولوگيالىق ۇكىم) شىعاردى.
ر ف م د ب سايتىندا جاريالانعان ءپاتۋا ماتىنىنە سايكەس، مۇسىلماندارعا انىق تىيىم سالىنعان زاتتاردى تاسىمالداۋعا شەكتەۋ قويىلادى، سونىڭ ىشىندە:
الكوگولدىك سۋسىندار؛
قۇمار ويىندار؛
پۇتتار مەن پۇتقا تابىنۋشىلىقتىڭ ءدىني زاتتارى؛
شوشقا ەتى؛
تىيىم سالىنعان جولمەن سويىلعان مالدىڭ ەتى.
بۇل ەرەجە كادەگە جاراتۋ ماقساتىندا جەتكىزىلگەن جاعدايدا عانا ەرەكشەلىك رەتىندە قاراستىرىلادى.
كۇردەلى جاعدايلاردا جۇك جەتكىزۋگە رۇقسات ەتىلەدى، ءبىراق كۋرەردىڭ مىندەتتى تۇردە ساداقا بەرۋى تالاپ ەتىلەدى دەپ اتاپ وتىلگەن.
- ەگەر جۇكتە رۇقسات ەتىلگەن جانە تىيىم سالىنعان زاتتار بولسا، ءبىراق رۇقسات ەتىلگەنى باسىم بولسا، وندا كەيىن ساداقا بەرۋ شارتىمەن جەتكىزۋگە رۇقسات ەتىلەدى، - دەلىنگەن ماتىندە.
كەڭەس انىق رۇقسات ەتىلگەن جۇك تۇرلەرىنە مىنالاردى جاتقىزدى:
تاماق ونىمدەرى؛
رۇقسات ەتىلگەن تارتىپپەن سويىلعان مالدىڭ ەتى؛
جارما؛
سارى ماي جانە ءسۇت؛
جەمىستەر، كوكونىستەر جانە ت. ب.؛
ازىق-تۇلىك ەمەس شارۋاشىلىق تاۋارلارى (كيىم، جيھاز، ىدىس-اياق، كەڭسە تاۋارلارى، ەلەكترونيكا)؛
كىتاپتار؛
اقپارات تاسىمالداۋشىلار؛
دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق ماقساتتاعى بۇيىمدار.
ءپاتۋاعا سايكەس، جۇكتىڭ قاي كاتەگورياعا جاتاتىنى بەلگىسىز بولسا (مىسالى، ول جابىق جاشىكتەردە جەتكىزىلسە جانە جەتكىزۋشىنىڭ ىشىندەگى زاتتار تۋرالى مالىمەتى بولماسا)، تاسىمالداۋعا رۇقسات ەتىلەدى.
ساۋدا جانە قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنىڭ بارلىق قاتىسۋشىلارى سياقتى كۋرەرلەرگە دە «تابىستىڭ تازالىعىنا كۇمانداناتىن بولسا، تاپقان تابىسىن زەكەت ارقىلى تازارتۋ» ۇسىنىلعان.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا