رەسەيدە ۋتيل الىم مولشەرى ءوستى
ماسكەۋ. KAZINFORM - بيىلعى 1- جەلتوقساننان باستاپ رەسەيدە ۋتيليزاتسيالىق الىمدى ەسەپتەۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرى كۇشىنە ەندى. جاڭا ادىستەمە بويىنشا الىم مولشەرلەمەسى بىرنەشە مىڭ رۋبلدەن بىرنەشە ميلليون رۋبلگە دەيىن ءوستى.
مۇنداي ءوسىم رەسەيلىك كولىك نارىعىندا شەتەلدىك كولىكتەردىڭ كۇرت قىمباتتاۋىنا ىقپال ەتتى، باعا قوزعالتقىش كولەمى مەن قۋاتىنا بايلانىستى قۇبىلىپ تۇر، دەپ حابارلايدى اگەنتتىك ءتىلشىسى.
انىقتاما: ۋتيليزاتسيا الىمى - اۆتوكولىكتەردى بولاشاقتا جويۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن وندىرۋشىلەر مەن يمپورتتاۋشىلار تولەيتىن مىندەتتى تولەم. رەسەيلىك وندىرۋشىلەر ءۇشىن بۇل الىمدى مەملەكەت ءوندىرىستىڭ لوكاليزاتسيا دەڭگەيىنە قاراي وتەيدى.
ۇكىمەت قاۋلىسىنا سايكەس، جەلتوقسان ايىنان باستاپ ۋتيلالىم بويىنشا جەڭىلدىك مولشەرلەمەلەرىن قولدانۋ مۇمكىندىگى شەكتەلەدى. بۇعان دەيىن قولدانۋ مەرزىمى 3 جىلدان از كولىكتەر ءۇشىن 3400 رۋبل، ال 3 جىلدان اسقان كولىكتەر ءۇشىن 5200 رۋبل تولەنەتىن. ەندى كوممەرتسيالىق تاريف قولدانىلادى: بازالىق 20 مىڭ رۋبل مولشەرلەمەسى ات كۇشىنىڭ سانىنا بايلانىستى كوەففيتسيەنتكە كوبەيتىلەدى، ناتيجەسىندە تولەم ميلليون رۋبلدەن جوعارى بولۋى مۇمكىن.
قۋاتى 160 ات كۇشىنە دەيىنگى كولىك يەلەرى ءۇشىن 3400 نەمەسە 5200 رۋبل كولەمىندەگى جەڭىلدىكتى تولەمدەر ساقتالادى. ال ەلەكتروموبيلدەر مەن ءى ج ق دوڭگەلەككە تىكەلەي جالعانبايتىن تىزبەكتى گيبريدتەر ءۇشىن ەسەپتەۋ ەلەكتر قوزعالتقىشىنىڭ 30 مينۋتتىق شەكتى قۋاتىنا نەمەسە بىرنەشە موتوردىڭ جيىنتىق قۋاتىنا قاراي جۇرگىزىلەدى.
ۋتيلالىممەن قاتار كەدەندىك باج دا ساقتالادى، ونىڭ مولشەرى قوزعالتقىش كولەمىنە جانە كولىكتىڭ جاسىنا بايلانىستى.
مىسالى، 1- جەلتوقساننان باستاپ Camry كولىگى ءۇشىن 173 ات كۇشى بار نۇسقاعا ۋتيلالىم 750 مىڭ ءرۋبلدى قۇرايدى، ال 2,5 ليترلىك موتورى بار نۇسقاعا - 2002000 رۋبل. وسىعان بايلانىستى اتالعان كولىك تۇرلەرىنىڭ باعاسى دا وسەدى.
پرەميۋم- كلاسس كولىكتەرى - 3 ليترلىك 375 ات كۇشى بار BMW X5 - كولىك 2,4 ميلليون رۋبلگە، ال 4,4 ليترلىك 530 ات كۇشتى X5 M60i نۇسقاسى - 3818000 رۋبلگە قىمباتتايدى.
بۇل وزگەرىستەردىڭ باستاماشىسى - رەسەيدىڭ ونەركاسىپ جانە ساۋدا مينيسترلىگى. ولار وزگەرىستەردىڭ سەبەبى رەتىندە شاعىن كولەمدى، ءبىراق تەحنيكالىق ەرەكشەلىكتەرى بويىنشا جوعارى باج سالىناتىن قۋاتتى كولىكتەرگە ۇقساس كوپتەگەن شەتەلدىك اۆتوموبيلدەردىڭ بارىن اتادى. سونىڭ سالدارىنان بيۋدجەت كىرىستى تولىق كولەمدە المايدى جانە ءبىر كلاسسقا جاتاتىن كولىكتەر ءارتۇرلى باعالانادى.
بەكباۋ تايمانوۆ