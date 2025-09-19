رەسەيدە تىڭايتقىش قالدىقتارىن جول قۇرىلىسىنا پايدالانباق
استانا. KAZINFORM - رەسەي ەكولوگيالىق وپەراتورى (ر ە و) رەسەيدىڭ تابيعي رەسۋرستار جانە ەكولوگيا مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، مينەرالدى تىڭايتقىشتار ءوندىرىسىنىڭ قالدىعى - فوسفوگيپستى ەكىنشى اينالىمعا تارتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن كەشەندى جوسپار ازىرلەدى، دەپ حابارلايدى رە و سايتى.
حابارلامادا ايتىلعانداي، قۇجات جاقىن ارادا ۇكىمەت قاراۋىنا ەنگىزىلەدى. جوسپارعا سايكەس، فوسفوگيپستىڭ قولدانىلۋ اۋقىمى كەڭەيتىلەدى. ونى جول سالۋدا، اۋىل شارۋاشىلىعىندا، قالدىقتاردى ورنالاستىرۋ نىساندارىن رەكۋلتيۆاتسيالاۋدا قولدانۋعا بولادى.
رەسەيدىڭ تابيعي رەسۋرستار جانە ەكولوگيا ۆيتسە- ءمينيسترى د. بۋتسايەۆتىڭ ايتۋىنشا، فوسفوگيپس جول قۇرىلىسى ءۇشىن ماڭىزدى رەسۋرسقا اينالۋى مۇمكىن. ونىڭ قولدانىلۋى جول جابىندىلاردىڭ بەرىكتىگىن ارتتىرادى جانە ءىرى كولەمدەگى ونەركاسىپتىك قالدىقتاردى اينالمالى ەكونوميكاعا تارتۋعا كومەكتەسەدى.
- بۇل ءبىز قالدىقتى رەسۋرسقا اينالدىرا وتىرىپ، ەكولوگيا مەن ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ مىندەتتەرىن قاتار شەشە الاتىنىمىزدىڭ ءبىر مىسالى، - دەدى شەنەۋنىك.
فوسفوگيپس - مينەرالدى تىڭايتقىش ءوندىرۋ كەزىندە پايدا بولاتىن حيميا ونەركاسىبىنىڭ قوسالقى ءونىمى. ول ەڭ كوپ تارالعان ونەركاسىپتىك قالدىقتاردىڭ قاتارىنا جاتادى. دەگەنمەن، ونىڭ قولدانۋ مۇمكىندىگى كەڭ: ماتەريالدى جول، تروتۋار، ۆەلوسيپەد جولى، سپورت جانە بالالار الاڭدارىن سالۋدا پايدالانۋعا بولادى.
ر ە و باس ديرەكتورى ي. تاراسوۆانىڭ ايتۋىنشا، فوسفوگيپستى قولدانۋ تاجىريبەسى لەنينگراد جانە ساراتوۆ وبلىستارىندا ءساتتى جۇزەگە اسىرىلعان. ساراتوۆ وبلىسىنىڭ بالاكوۆو اۋدانىندا جالپى اۋدانى 180 مىڭ شارشى مەتر بولاتىن پيلوتتىق جول ۋچاسكەلەرى سالىنعان.
سونىمەن قاتار، فوسفوگيپستى قالدىقتاردى ورنالاستىرۋ نىساندارىن رەكۋلتيۆاتسيالاۋ بارىسىندا قولدانۋدىڭ دا وڭ تاجىريبەسى بار. مۇنداي تەحنولوگيالار مەملەكەتتىك ەكولوگيالىق ساراپتامانىڭ وڭ قورىتىندىسىن الدى.
بۇعان دەيىن 36 ميلليون تونن فوسفوگيپس تاراز تۇرعىندارىنا قاۋىپ توندىرۋدە دەپ جازعانبىز.