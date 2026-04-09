رەسەي يرانداعى سوعىستى سوزۋعا بارىن سالدى - ۋكراينا پرەزيدەنتى
استانا. قازاقپارات - تاياۋ شىعىستاعى بەيبىت ءبىتىم جاريالانعان تۇستا ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي دە رەسەيدى مىسالعا كەلتىرە وتىرىپ، سوعىستى توقتاتۋعا قاتىستى پىكىرىن جازدى.
ول ويىن «تەلەگرامداعى» پاراقشاسى ارقىلى جاريالاعان.
«ا ق ش يرانعا قاتىستى جاعدايدى ديپلوماتيا ارقىلى شەشۋگە تىرىسىپ جاتىر. مۇنى الەم قولدادى. اتىستى توقتاتۋ ديپلوماتياعا داڭعىل جول اشىپ، ءتىپتى سوعىستى ءبىرجولا توقتاتۋى ىقتيمال. ۋكراينا دا رەسەيگە قارسى سوعىستا ءارقاشان وسى باعىتتى ۇستانىپ كەلدى. ارينە، بۇل وڭاي ەمەس. تاياۋ شىعىستاعى وق اتپاۋ رەجيمىن ۇستاپ تۇرۋ ءۇشىن ءالى كوپ كۇش-جىگەر جۇمساۋ قاجەت. دەسە دە تۇپكى ماقسات قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ بولۋى كەرەك. ورمۋز بۇعازىن قايتا اشۋ - رەسەيدىڭ مۇنايدان الاتىن تابىسىن ازايتۋعا دەگەن جاھاندىق قاجەتتىلىك. رەسەي يران رەجيمىن قولداۋعا بارىنشا كوپ ينۆەستيتسيا سالدى جانە سول سوعىستى سوزۋعا بارىن سالدى»، - ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي.
24.kz