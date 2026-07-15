رەسمي تابىسى جوق قازاقستاندىقتار يپوتەكانى قالاي راسىمدەي الادى
استانا. KAZINFORM - بۇل ساۋالعا Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LivE» باعدارلاماسىندا تۇرعىن ءۇي ساراپشىسى تولعاناي باەشيەۆا جاۋاپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2027-جىلدىڭ اقپانىنان باستاپ تابىس كوزىن راستاۋ تالاپتارىنىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى رەسمي جۇمىسى جوق ازاماتتارعا يپوتەكا راسىمدەۋ قيىندايتىن بولادى.
- يپوتەكانى تابىس كوزىن راستاماي الۋ الداعى جىلدىڭ اقپان ايىنان باستاپ قيىندايدى. ال بيىلشا ولار ءۇشىن ەشقانداي وزگەرىس جوق. ماسەلەن، ءسىز فريلانسەر بولساڭىز، ياعني رەسمي تابىسىڭىز جوق بولسا، ەسەپشوتىڭىزعا تۇراقتى تۇردە تۇسەتىن اۋدارىمداردى كورسەتىپ، سول تابىستارىڭىزدى دالەلدەۋ ارقىلى يپوتەكا راسىمدەۋگە مۇمكىندىك بار، - دەدى تولعاناي باەشيەۆا.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، بانك ازاماتتىڭ تەك رەسمي جالاقىسىنا عانا ەمەس، شوتتاعى تۇراقتى اقشا تۇسىمدەرىنە دە نازار اۋدارادى.
سوندىقتان بەيرەسمي تابىس تاباتىن ازاماتتارعا بارلىق قارجىلىق وپەراتسياسىن اشىق جۇرگىزىپ، تابىسىنىڭ تۇراقتىلىعىن دالەلدەي الۋى ماڭىزدى.
ونىڭ پىكىرىنشە، رەسمي جۇمىسى جوق ازاماتتار ءۇشىن يپوتەكا الۋ مۇمكىندىگى ساقتالعانىمەن، تابىستى راستاۋعا قويىلاتىن تالاپتار الداعى ۋاقىتتا كۇشەيەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكانىڭ ۇلەسى 85 پايىزعا جەتتى.