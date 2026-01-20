رەسەي سالادى دەلىنگەن 3 ج ە و: پرەزيدەنت ۇكىمەت پەن «سامۇرىقتىڭ» جۇمىسىن سىنادى
قىزىلوردا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ V ۇلتتىق قۇرىلتايدا كوكشەتاۋ، سەمەي، وسكەمەن قالالارىندا سالىنۋى كەرەك بولعان جاڭا جىلۋ-ەلەكتر ورتالىقتارىنىڭ قۇرىلىسى تىم ۇزاققا سوزىلىپ بارا جاتقانىن سىنادى.
- كوكشەتاۋ، سەمەي، وسكەمەن قالالارىندا جاڭا جىلۋ- ەلەكتر ورتالىقتارىن سالۋ سياقتى ماڭىزدى جوبالاردى جەدەل ىسكە اسىرۋ كۇن تارتىبىندە تۇر. مويىنداۋ كەرەك، بۇل ماسەلەنىڭ شەشىمى ۇزاققا سوزىلىپ كەتتى، ال ادامدار كۇتىپ ءجۇر. بۇل سىنىم ۇكىمەت پەن «سامۇرىق-قازىنا» قورىنا قاتىستى. كۋرچاتوۆتا ەلەكتر ستانسياسىن سالىپ، ەكىباستۇزداعى №2 گرەس- تە قوسىمشا ەنەرگيا بلوكتارىنىڭ ۋاقىتىلى ىسكە قوسۋ كەرەك، №3 گرەس- ءتىڭ قۇرىلىسىن باستاۋ قاجەت، - دەدى قاسىم جومارت توقايەۆ.
ەلەكتر جەلىسىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن گاز گەنەراتسياسىن دامىتۋ كەرەكتىگى دە ايتىلدى.
- تابيعي گازدىڭ الەۋەتى جاڭا كەن ورىندارىن ىزدەۋ ارقىلى كۇشەيتىلۋى مۇمكىن جانە كۇشەيتىلۋى كەرەك تە. وكىنىشكە قاراي، كوگىلدىر وتىن ءوندىرىسى ەكونوميكامىزدىڭ ءوسىپ كەلە جاتقان قاجەتتىلىكتەرىنەن ارتتا قالىپ وتىر. بىلتىر عانا تاۋارلىق گاز يمپورتى 18 پايىز ءوسىپ، 4,5 ميلليارد تەكشە مەترگە جەتتى. ال جاڭا گاز كەن ورىندارىن پايدالانۋعا بەرۋ باياۋ جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. قازىرگى احۋال ءتيىمسىز جوسپارلاۋدىڭ تىكەلەي سالدارى بولىپ وتىر، - دەگەن مەملەكەت باسشىسى «QazaqGaz» باسشىلىعىنا ءوز قاراجاتتارىنا ينۆەستورلار تارتا وتىرىپ، پەرسپەكتيۆالى ۋچاسكەلەردى يگەرۋگە كىرىسۋ تاپسىرىلعانىن اتاپ ءوتتى.
- ۇكىمەت «سامۇرىق- قازىنا» قورىمەن بىرلەسىپ، گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىن جانداندىرىپ، كومىرسۋتەكتەردىڭ جاڭا كەن ورىندارىن يگەرۋدى قامتاماسىز ەتۋگە ءتيىس. گاز وڭدەۋ باعىتىنداعى ءىرى جوبالاردىڭ ۋاقتىلى ىسكە قوسىلۋىن باقىلاۋدى كۇشەيتۋ قاجەت. نيەتتەستىك تۋرالى دەكلاراتسيا ەمەس، ناقتى ناتيجەلەر قاجەت، - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ V ۇلتتىق قۇرىلتايدا ۇكىمەت پەن «سامۇرىق- قازىنا» قورىنا گيدروتەحنيكالىق وبەكتىلەردى سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرۋ ماسەلەسىن شەشۋدى تاپسىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇل قادام ءىرى سۋ نىساندارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن جاسالاتىنىن باسا ايتتى.
- ۇكىمەت پەن «سامۇرىق-قازىنا» قورى گيدروتەحنيكالىق وبەكتىلەردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن ولاردى سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرۋ تۋرالى ماسەلەنى شەشۋ كەرەك. كولىك- لوگيستيكالىق كەشەن دە وزىنە مۇقيات نازار اۋدارۋدى تالاپ ەتەدى. بۇل سالا دامىماي ەكونوميكانىڭ تۇراقتى ءوسۋى مۇمكىن ەمەس. قازاقستاننىڭ ترانزيتتىك الەۋەتى وراسان. ءبىراق ونى تولىق اشۋ ءۇشىن كوپ جۇمىس ىستەۋ كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، Kazinform مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايداعى ءسوزىن ترانسلياتسيالاپ جاتىر.