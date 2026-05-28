رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى
استانا. KAZINFORM - رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەملەكەتتىك ساپارمەن قازاقستانعا كەلدى.
رەسەي پرەزيدەنتى قۇرامىندا 30 دان استام ادام بار ۇلكەن دەلەگاتسيامەن كەلدى. ولاردىڭ قاتارىندا مينيسترلەر مەن ءىرى كومپانيالاردىڭ باسشىلارى بار.
مەملەكەتتەر باسشىلارى بۇل ساپاردا قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ جانە وداقتاستىق قاتىناستاردىڭ قازىرگى جاي-كۇيىن، سونداي-اق ونى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.
28-مامىردا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارىنى قاتىسۋىمەن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋم وتەدى. ال 29-مامىردا جوعارى ەۋرازيالىق كەڭەستىڭ وتىرىسى ۇيىمداستىرىلادى.