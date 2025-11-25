رەسەي ەۋروپا ۇسىنعان «بەيبىتشىلىك جوسپارىن» قابىلداعان جوق
استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆ كرەمل نەگىزىنەن ا ق ش-تىڭ باستاپقى «بەيبىتشىلىك جوسپارىن» قابىلدايتىنىن جانە ەۋروپالىق ۇسىنىستاردى كونسترۋكتيۆتى ەمەس دەپ سانايتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى DW اقپارات اگەنتتىگى.
بۇل رەتتە ول ا ق ش پەن ۋكراينا دەلەگاتسيالارى جەنيەۆادا تالقىلاعان «بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ» نۇسقاسىن تۋرالى ايتىپ تۇرعانىن ناقتىلاعان جوق. قازىرگى ساتتە بۇل جوسپاردىڭ ەشبىر نۇسقاسى رەسمي تۇردە جاريالانعان جوق، «بەيبىتشىلىك جوسپارى» باپتارىنىڭ ءارتۇرلى نۇسقالارىن تەك بىرنەشە اقپارات اگەنتتىكتەرى مەن ب ا ق جاريالادى.
- جوسپارلارعا كەلەتىن بولساق: بۇگىن تاڭەرتەڭ ءبىز ءبىر قاراعاندا مۇلدەم كونسترۋكتيۆتى ەمەس جانە بىزگە سايكەس كەلمەيتىن ەۋروپالىق جوسپار تۋرالى بىلدىك، - دەپ مالىمدەدى پۋتيننىڭ كومەكشىسى.
وسى ارادا ۋشاكوۆ ماسكەۋدىڭ «ا ق ش- تىڭ بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ ءبىر نۇسقاسىمەن تانىستىرىلعانىن، ءبىراق ول بويىنشا ناقتى كەلىسسوز بولماعانىن» جانە «الياسكادا تالقىلانعان ا ق ش بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ كوپتەگەن ەرەجەسى رەسەي ءۇشىن قولايلى» ەكەنىن مالىمدەدى. ۋشاكوۆ ۆاشينگتوننىڭ جاقىن ارادا ماسكەۋمەن «بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ» ەگجەي- تەگجەيىن جەكە تالقىلاۋ ءۇشىن حابارلاساتىنىن جوسپارلادى، الايدا «ازىرگە ناقتى كەلىسىمدەر جوق».
ۋكراينا مەن ا ق ش رەسمي وكىلدەرى 24 - قاراشاعا قاراعان ءتۇنى جەنيەۆاداعى «ءونىمدى كەلىسسوز» بارىسىندا ەكى ەل دەلەگاتسيالارىنىڭ بىرلەسكەن كۇش-جىگەرىنىڭ ارقاسىندا ۋكراينادا بەيبىتشىلىككە قول جەتكىزۋگە ارنالعان جاڭارتىلعان «نەگىزگى قۇجات» دايىندالعانىن مالىمدەدى. بىرلەسكەن مالىمدەمەدە ەكى تاراپ تا كونسۋلتاتسيالاردىڭ ناتيجەلى بولعانىن مويىنداعانى اتاپ ءوتىلدى.
ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ قايتا قارالعان نۇسقاسىن ىسكە اسىرۋ الەۋەتى جوعارى ەكەنىنە سەنىم ءبىلدىردى. جەنيەۆادا ۋكراينا دەلەگاتسياسىمەن جانە ونىڭ ەۋروپالىق وداقتاستارىمەن كەڭەسكەننەن كەيىن ول تىلشىلەرگە كەلىسسوز ناتيجەسىندە ەندى ءارى قاراي جۇمىس ىستەۋگە نەگىز بولاتىن «نەگىزگى قۇجات» جاسالعانىن مالىمدەدى.
ە و كوشباسشىلارى امەريكالىق ۇسىنىستارمەن كەلىسپەيتىنىن ءبىلدىردى. امەريكالىق قۇجاتقا جاۋاپ رەتىندە گەرمانيا، فرانسيا جانە ۇلى بريتانيا ۋكراينا قاقتىعىسىن شەشۋگە ارنالعان ءوز ۇسىنىستارىنىڭ جوبالارىن ۇسىندى، ونىڭ تولىق ءماتىنى Reuters اگەنتتىگى جاريالادى.
«ەۋروۇشتىك» ەلدەرى دايىنداعان جوبا ۋكراينانىڭ ناتو-عا قابىلدانۋىن جانە ونىڭ اۋماعىندا ۇلتتىق قولباسشىلىقپەن ناتو اسكەرىن ورنالاستىرۋدى كوزدەيدى. ەۋروپالىقتار سونىمەن قاتار ۋكراينا قارۋلى كۇشتەرىنىڭ سانى «بەيبىت ۋاقىتتا» 800 مىڭ اسكەرمەن شەكتەلۋى كەرەك دەپ سانايدى. ونىڭ ورنىنا رەسەيگە «قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا تالقىلاۋدى قايتا باستاۋ» ۇسىنىلىپ وتىر.