رەسەيدە قازاقستاننىڭ ەكى ازاماتى قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - التاي رەسپۋبليكاسى اۋماعىندا بولعان جول اپاتى سالدارىنان قازاقستاننىڭ ەكى ازاماتى كوز جۇمىپ، تاعى ءبىر وتانداسىمىز جاراقات الدى. بۇل جونىندە ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مالىمدەدى.
- ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى 27 -شىلدەدە التاي رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلاعان اۋدانىندا قايعىلى جول-كولىك وقيعاسى بولىپ، سالدارىنان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى زارداپ شەككەنىن حابارلايدى.
جەرگىلىكتى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، اقتاش اۋىلىنىڭ ماڭىندا Toyota Avensis ماركالى اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى قارسى قوزعالىس جولاعىنا شىعىپ كەتىپ، ىشىندە بەس ادام بولعان Chevrolet Nexia كولىگىمەن سوقتىعىسقان. العان جاراقاتتاردىڭ سالدارىنان وقيعا ورنىندا قازاقستاننىڭ ەكى ازاماتى قايتىس بولعانىن تەرەڭ قايعىرا وتىرىپ حابارلايمىز. تاعى ءبىر وتانداسىمىز ءتۇرلى دارەجەدەگى جاراقات الىپ، گورنو-التايسك قالاسىنىڭ رەسپۋبليكالىق كلينيكالىق اۋرۋحاناسىنا شۇعىل تۇردە جەتكىزىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان اقپاراتقا ساي، قازىر ماسەلە سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باقىلاۋىندا.
- ديپلوماتتارىمىز جەرگىلىكتى بيلىك ورىندارىمەن، مەديسينالىق مەكەمەمەن جانە زارداپ شەككەندەردىڭ تۋىستارىمەن جەدەل تۇردە بايلانىس ورناتتى. قاجەتتى كونسۋلدىق-قۇقىقتىق كومەك كورسەتىلىپ، سونداي-اق قازا تاپقانداردىڭ ءمايىتىن وتانىنا تاسىمالداۋدى ۇيىمداستىرۋعا جاردەم كورسەتىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى مينيسترلىك.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا جارتى جىلدا جول اپاتىنان 807 ادام قازا تاپقانىن جازعانبىز.