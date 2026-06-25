رەسەي قازاقستاننان 50 مىڭ توننا بەنزين يمپورتتاۋدى قاراستىرىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - رەسەي ا ي-92 ماركالى بەنزيندى قازاقستاننان يمپورتتاۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ اقپاراتىنا سايكەس، كەلىسسوزدەردىڭ باستى سەبەبى - رەسەيدىڭ ىشكى نارىعىندا جانارماي تاپشىلىعىنىڭ تۋىنداۋى. وعان مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنداعى جوسپاردان تىس جوندەۋ جۇمىستارى مەن ءبىرقاتار نىسانداردىڭ ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىنىڭ شابۋىلدارىنان كەيىن جۇمىسىن ۋاقىتشا توقتاتۋى اسەر ەتكەن. ناتيجەسىندە ەلدەگى بەنزين ءوندىرىسى شامامەن 25 پايىزعا قىسقارعان.
وسىعان بايلانىستى رەسەي جانارمايدى قازاقستاننان جەتكىزۋ جانە تەڭىز ارقىلى يمپورتتاۋ نۇسقالارىن قاراستىرىپ وتىر. الايدا بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ رەسەي تاراپىنان بەنزين جەتكىزۋگە قاتىستى رەسمي سۇرانىس تۇسپەگەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
24.kz