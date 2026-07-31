رەسەيدە قازاق ءتىلى مىندەتتى ءپان رەتىندە وقىتىلا باستادى
استانا. قازاقپارت - رەسەيدە قازاق ءتىلى ءبىرقاتار مەكتەپتە مىندەتتى ءپان رەتىندە وقىتىلا باستادى. سەبەبى انا ءتىلىن جەتىك مەڭگەرۋگە تالپىنعان قانداستاردىڭ سانى ارتتى.
التاي رەسپۋبليكاسىنىڭ قوساعاش مەكتەبىنىڭ ۇستازدارى بىرنەشە جىلدان بەرى قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتىن وقىتۋ بويىنشا ارنايى وقۋ-ادىستەمەلىك قۇرالدار ازىرلەۋدە. بىلىكتى ماماندار ىزدەنىپ، قازاق ءتىلى وقۋلىقتارىن شىعارۋعا اتسالىستى. ومبى وبلىسىنداعى 11 مەكتەپتىڭ وقۋشىلارى دا قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى ءپانىن وسى كىتاپتارمەن وقيدى. تۇمەن وبلىسىنداعى قانداستار دا وسى وقۋلىقتاردى پايدالانۋدا.
حالەل وماروۆ، قازاق ۇلتتىق-مادەني اۆتونومياسىنىڭ وكىلى:
- ارامىزدى مۇعالىم، ۇستاز بولاتىن كىسى از. باسقا جەرگە وقۋعا قازاقستانعا جىبەرىپ، سولاردى شاقىرتىپ الىپ وقىتىپ جاتىر. ءار اۋداندا مۇعالىمدەرىمىز بار، ءبىراق ءبىر-بىردەن عانا.
«قازاقستان» ۇلتتىق ارناسى