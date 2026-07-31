رەسەيدە قازاق مادەني ورتالىقتارىنىڭ سانى ارتتى
استانا. قازاقپارات - رەسەيدە قازاق مادەني ورتالىقتارىنىڭ سانى جەتپىستەن استى. تەك قانا ومبى وبلىسىندا 20-عا جۋىق ۇلتتىق انسامبل جۇمىس ىستەيدى. جالپى، ىرگەلەس ەلدە 500 مىڭنان استام قانداسىمىز تۇرادى. قازاقى بولمىستى ۇلىقتاپ، سالتىن دارىپتەپ، مادەنيەتىن ناسيحاتتاۋ - باستى پارىزىمىز، دەيدى ولار.
قازاق مادەني ورتالىقتارىندا انا ءتىلى كۋرستارى، ۇلتتىق قولونەر جانە كوركەمونەر بويىنشا شەبەرلىك ساباقتارى تەگىن ۇيىمداستىرىلادى. ماسكەۋ، سانكت-پەتەربۋرگ سياقتى ءىرى قالالاردان بولەك، قانداستار كوپ شوعىرلانعان ومبى، استراحان، تۇمەن وبلىستارىندا دا شاعىن ورتالىقتار جۇمىسىن باستادى.
گۇلنار شەگەبايەۆا، تۇمەن وبلىسىنىڭ تۇرعىنى:
- ءبىز، رەسەي قازاقتارى، سالتىمىزدى دارىپتەپ، ۇلتتىق كودىمىزدى ساقتاۋ ماڭىزدى دەپ ويلايمىز. بارلىق شارادا ءوزىمىزدىڭ ادەمى ءداستۇرىمىزدى كورسەتىپ، انا ءتىلىن جەتىك مەڭگەرۋگە بارىمىزدى سالامىز.
جاستار تاراپىنان دومبىراعا دا قىزىعۋشىلىق جوعارى. ۇلتتىق بي توپتارى دا حالىقارالىق بايقاۋلاردا جۇلدەگەر. ءار وڭىردە قازاقتاردىڭ قۇرىلتايىن وتكىزۋ داستۇرگە اينالعان.
دۇيسەنباي بەكقوجەنوۆ، قازاق ۇلتتىق-مادەني اۆتونومياسىنىڭ جەتەكشىسى:
- جاستاردىڭ بويىندا ۇلتتىق مادەنيەتىمىزگە، داستۇرىمىزگە دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتى ارتتىرۋ كەرەك. سوندىقتان دا شەتەلدە تۇرساق تا، ۇلتتىق مەرەكەلەردى اتاپ وتەمىز. قازاقتىڭ مادەنيەتىنە وزگە ۇلت وكىلدەرى دە جوعارى قىزىعۋشىلىق تانىتۋدا.
ەندىگى ماقسات - ىرگەلەس ەلدە قازاق تەاترلارىنىڭ جۇمىسىن جانداندىرۋ. ويتكەنى قانداستار قازاقى بولمىستى ۇلىقتاپ، ءداستۇر مەن رۋحانياتتى جاڭعىرتۋدى كوزدەيدى. سونداي-اق تازا قازاق تىلىندە جارىققا شىعاتىن جۋرنالداردىڭ دا سانى كوبەيگەن.
«قازاقستان» ۇلتتىق ارناسى