رەسەيگە قارسى ءبىرقاتار سانكسيا ۋاقىتشا توقتاتىلدى
استانا. قازاقپارات- امەريكانىڭ قارجى مينيسترلىگى رەسەيگە قارسى ءبىرقاتار سانكسيانى ۋاقىتشا توقتاتتى. بۇل شەشىم 15- تامىزدا الياسكادا وتەتىن ا ق ش-رەسەي سامميتىنە بايلانىستى قابىلدانىپ وتىر.
سانكسيانىڭ كۇشىن ۋاقىتشا جويۋ ارقىلى قارا تىزىمگە ىلىككەن رەسەيلىك جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەردىڭ قۇراما شتاتتارعا كىرۋىنە رۇقسات بەرىلەدى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت ترامپ ۋكراينا جانە ەۋروپا ەلدەرىنىڭ باسشىلارىمەن بەينەبايلانىس ارقىلى سويلەسكەن ەدى. وسى كەلىسسوز بارىسىندا باتىس ەلدەرى ۋكراينا، رەسەي جانە قۇراما شتاتتار باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋىن ەۋروپا قالالارىنىڭ بىرىندە وتكىزۋدى ۇسىنعان.