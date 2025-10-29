رەسەي ەندى ازاماتتاردى جىل بويى اسكەرگە شاقىرادى
استانا. KAZINFORM - رەسەي مەملەكەتتىك دۋماسى ازاماتتاردى جىل بويى - 1 -قاڭتاردان 31 -جەلتوقسانعا دەيىن اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋ مۇمكىندىگىن بەلگىلەيتىن زاڭدى ءۇشىنشى جانە سوڭعى وقىلىمدا ماقۇلدادى. بۇل تۋرالى دۋمانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قۇجاتقا سايكەس، اسكەري كوميسسارياتتار جىل بويى مەديتسينالىق، پسيحولوگيالىق تەكسەرۋلەردى جانە شاقىرۋ كوميسسياسىنىڭ وتىرىستارىن ۇيىمداستىرا الادى.
سونىمەن قاتار اسكەري قىزمەتكە شاقىرىلۋشىلار قىزمەت ورىندارىنا بىردەي كەستە بويىنشا - جىلىنا ەكى رەت: 1- ساۋىردەن 15- شىلدەگە دەيىن جانە 1- قازاننان 31 -جەلتوقسانعا دەيىن جىبەرىلەدى.
ەندى اسكەرگە شاقىرۋ قاعازى ناقتى ايلارعا قاراماستان، جىل بويى اسكەرگە شاقىرىلۋشىلارعا جىبەرىلەدى.
باستاما اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاڭالىق اسكەري شاقىرۋ كوميسسيالارىنىڭ جۇكتەمەسىن جەڭىلدەتۋگە، شاقىرۋ پۋنكتتەرى اراسىندا جۇمىس كولەمىن بىركەلكى بولۋگە جانە اسكەري ىرىكتەۋ ساپاسىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
زاڭ جوباسىنا ەكىنشى وقىلىمدا ءبىرقاتار تۇزەتۋلەر ەنگىزىلدى. اتاپ ايتقاندا، ولاردىڭ ءبىرى ەلەكتروندىق جوبالاردىڭ جارامدىلىق مەرزىمىن 30 كۇنمەن شەكتەيدى. قازىرگى ۋاقىتتا مۇنداي جوبالار شەكتەۋسىز مەرزىمگە جارامدى، بۇل شەتەلگە ۇزاق ۋاقىتقا شىعۋ مۇمكىندىگىن ءتيىمدى تۇردە شەكتەيدى.
اسكەري زاڭگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا 30 كۇندىك ەرەجە اسكەرگە شاقىرۋ جىلدامدىعىن ساقتاي وتىرىپ، قوزعالىس ەركىندىگىنە شامادان تىس شەكتەۋلەردىڭ الدىن الادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ە و 2027 -جىلدىڭ سوڭىندا رەسەيگە قارسى «ۇشقىشسىز قابىرعا» قۇرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بەگابات ۇزاقوۆ