رەسەي ازەربايجانعا وتەماقى تولەيدى
استانا. قازاقپارات - 15- ساۋىردە ازەربايجان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ سايتىندا رەسەي فەدەراتسياسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مەن ازەربايجان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسى جاريالاندى.
رەسەي ازەربايجانعا AZAL اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاعىن اتىپ تۇسىرگەنى ءۇشىن وتەماقى تولەيدى. ەكى ەلدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بىرلەسكەن مالىمدەمە جاسادى. رەسەيلىك مەكەمەنىڭ سايتىندا جاريالانعان قۇجاتقا قاراعاندا، زىمىرانعا قارسى قورعانىس جۇيەسى اۋە كەمەسىن ابايسىزدا اتىپ تۇسىرگەن. سونداي-اق تاراپتار الداعى ۋاقىتتا قارىم- قاتىناستى نىعايتۋعا نيەتتى. بىلتىر قازاندا دۋشانبەدە ەكى ەل باسشىلارى كەزدەسىپ، پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتين رەسەي بارلىق مىندەتەمەنى ورىندايدى دەپ مالىمدەدى.
- رەسەي فەدەراتسياسى مەن ازەربايجان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتتەرىنىڭ 2025 -جىلدىڭ 9- قازانىندا دۋشانبەدە وتكەن كەزدەسۋى بارىسىندا قول جەتكىزگەن كەلىسىمدەرگە سايكەس، تاراپتار 2024 -جىلدىڭ 25- جەلتوقسانىندا اقتاۋ قالاسى ماڭىندا AZAL كومپانياسىنا تيەسىلى Embraer 190 ۇشاعىنىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ اۋە كەڭىستىگىندەگى اۋە قورعانىس جۇيەسىنىڭ ابايسىز ارەكەتى سالدارىنان اپاتقا ۇشىراۋىنىڭ سالدارىن، سونىڭ ىشىندە وتەماقى تولەۋ ماسەلەسىن ءتيىستى تۇردە رەتتەدى.
قابىلدانعان قادامدار وداقتاس ءوزارا ءىس-قيمىل اياسىندا ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا دەگەن ورتاق مىندەتتەمەمىزدى راستاپ وتىر. ءبىز رەسەي-ازەربايجان قارىم-قاتىناسىنىڭ ءوزارا قۇرمەت، سەنىم جانە ەكى تاراپتىڭ مۇددەلەرىن ەسكەرۋگە نەگىزدەلگەن ۇدەمەلى دامۋى تاتۋ كورشىلىك قارىم- قاتىناستاردى نىعايتا بەرەتىنىنە جانە ەكى ەل حالىقتارىنىڭ مۇددەسى ءۇشىن ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتەتىنىنە سەنىم بىلدىرەمىز، - دەلىنگەن ازەربايجان س ءى م مالىمدەمەسىندە.
ۆەدومستۆو قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارىنا كوڭىل ايتتى.
- ءبىز ۇشاق اپاتىندا قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارى مەن دوستارىنا تاعى قايعىرىپ كوڭىل ايتامىز جانە وسى قايعىلى وقيعادان زارداپ شەككەن بارشا جانمەن وسى ورنى تولماس قايعىنى بولىسەمىز، - دەپ قوستى مينيسترلىك.
ەسكە سالا كەتسەك، 2025 -جىلعى 25 -جەلتوقساندا باكۋدەن گروزنىيعا بەت العان ازەربايجان اۋە جولدارىنىڭ ۇشاعى اقتاۋ ماڭىندا اپاتقا ۇشىرادى. بورتتا 67 ادام بولعان، ونىڭ 29-ى اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى.