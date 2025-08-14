رەسەي ەكونوميكاسى باياۋلاپ كەلەدى
ماسكەۋ. KAZINFORM - رەسەي ەكونوميكالىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ (ە د م) دەرەكتەرىنە سايكەس، 2025 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا رەسەي ەكونوميكاسىنىڭ ءوسۋ قارقىنى %1,2- عا دەيىن تومەندەدى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىك ءتىلشىسى رەسەيلىك ب ا ق- قا سىلتەمە جاساپ.
روس ستاتتىڭ باعالاۋىنشا، رەسەي ەكونوميكاسىنىڭ ءوسۋ قارقىنىنىڭ باياۋلاۋى ءبىرىنشى جانە ەكىنشى توقسانداردا دا ساقتالعان. ە د م- دە اتاپ وتكەندەي، قاڭتار- ناۋرىز ايلارىندا ءوسىم %1,4 بولسا، ءساۋىر-ماۋسىمدا - %1,1- دى قۇرادى (2024 -جىلى رەسەيدىڭ ج ءى ءو %4,3- عا وسكەن بولاتىن).
مينيسترلىك رەسەي ەكونوميكاسىنىڭ سالقىنداۋى جالعاسىپ جاتقانىن جانە بۇعان رەسەي بانكى جۇرگىزىپ وتىرعان قاتاڭ اقشا-نەسيە ساياساتى اسەر ەتكەنىن ايتتىپ وتىر.
سونداي-اق، ەكونوميكا ديناميكاسىنا باتىس سانكسيالارىنىڭ ىقپالى دا ارتىپ كەلەدى. ولار رەسەيلىك كاسىپورىنداردىڭ تەحنولوگيالىق جابدىققا قول جەتكىزۋىن قيىنداتتى جانە قولدانىستاعى ءوندىرىستى جاڭعىرتۋ پروتسەسىن تەجەدى. سونىمەن قاتار، سۇرانىس پەن ۇسىنىس اراسىنداعى تەڭگەرىمسىزدىك بايقالادى: سۇرانىستىڭ تومەندەۋى كادر تاپشىلىعى اياسىندا ۇسىنىستىڭ شەكتەلۋىمەن قاتار جۇرگىزىلىپ وتىر.
ماكرو ەكونوميكالىق تالداۋ جانە قىسقا مەرزىمدى بولجاۋ ورتالىعى (م ت ق ب و) رەسەي ج ءى ءو ءوسىمىنىڭ نولگە جۋىق قارقىنى رەتسەسسيانىڭ جاقىنداپ قالعانىن بىلدىرەتىنىن ەسكەرتەدى. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، 2026 -جىلى رەسەي ەكونوميكاسىنىڭ ءوسىمى «نولگە جۋىق» بولۋى مۇمكىن.
اۆتور
بەكباۋ تايمانوۆ