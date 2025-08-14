ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:33, 14 - تامىز 2025 | GMT +5

    رەسەي ەكونوميكاسى باياۋلاپ كەلەدى

    ماسكەۋ. KAZINFORM - رەسەي ەكونوميكالىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ (ە د م) دەرەكتەرىنە سايكەس، 2025 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا رەسەي ەكونوميكاسىنىڭ ءوسۋ قارقىنى %1,2- عا دەيىن تومەندەدى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىك ءتىلشىسى رەسەيلىك ب ا ق- قا سىلتەمە جاساپ.

    Ресей экономикасы баяулап келеді
    Фото: Pixabay.com

    روس ستاتتىڭ باعالاۋىنشا، رەسەي ەكونوميكاسىنىڭ ءوسۋ قارقىنىنىڭ باياۋلاۋى ءبىرىنشى جانە ەكىنشى توقسانداردا دا ساقتالعان. ە د م- دە اتاپ وتكەندەي، قاڭتار- ناۋرىز ايلارىندا ءوسىم %1,4 بولسا، ءساۋىر-ماۋسىمدا - %1,1- دى قۇرادى (2024 -جىلى رەسەيدىڭ ج  ءى ءو %4,3- عا وسكەن بولاتىن).

    مينيسترلىك رەسەي ەكونوميكاسىنىڭ سالقىنداۋى جالعاسىپ جاتقانىن جانە بۇعان رەسەي بانكى جۇرگىزىپ وتىرعان قاتاڭ اقشا-نەسيە ساياساتى اسەر ەتكەنىن ايتتىپ وتىر.

    سونداي-اق، ەكونوميكا ديناميكاسىنا باتىس سانكسيالارىنىڭ ىقپالى دا ارتىپ كەلەدى. ولار رەسەيلىك كاسىپورىنداردىڭ تەحنولوگيالىق جابدىققا قول جەتكىزۋىن قيىنداتتى جانە قولدانىستاعى ءوندىرىستى جاڭعىرتۋ پروتسەسىن تەجەدى. سونىمەن قاتار، سۇرانىس پەن ۇسىنىس اراسىنداعى تەڭگەرىمسىزدىك بايقالادى: سۇرانىستىڭ تومەندەۋى كادر تاپشىلىعى اياسىندا ۇسىنىستىڭ شەكتەلۋىمەن قاتار جۇرگىزىلىپ وتىر.

    ماكرو ەكونوميكالىق تالداۋ جانە قىسقا مەرزىمدى بولجاۋ ورتالىعى (م ت ق ب و) رەسەي ج ءى ءو ءوسىمىنىڭ نولگە جۋىق قارقىنى رەتسەسسيانىڭ جاقىنداپ قالعانىن بىلدىرەتىنىن ەسكەرتەدى. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، 2026 -جىلى رەسەي ەكونوميكاسىنىڭ ءوسىمى «نولگە جۋىق» بولۋى مۇمكىن.

    اۆتور

    بەكباۋ تايمانوۆ

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار