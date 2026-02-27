19:43, 27 - اقپان 2026 | GMT +5
رەسەي ۋكرايناعا 1 مىڭ تۇتقىننىڭ ءمايىتىن تاپسىردى
استانا. قازاقپارات - رەسەي ۋكرايناعا قازا تاپقان 1 مىڭ اسكەري تۇتقىننىڭ ءمايىتىن تاپسىردى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ كومەكشىسى ۆلاديمير مەدينسكي حابارلادى.
كيەۆ 35 رەسەيلىك ساربازدىڭ دەنەسىن قايتاردى. بۇل شارا بىلتىر ماۋسىم ايىندا ىستامبۇلداعى كەلىسىم اياسىندا ءوتتى. وسىدان ءبىر اپتا بۇرىن جەنيەۆادا ءۇشجاقتى كەزدەسۋ وتكەن ەدى.
ەكى كۇن بويى كيەۆ، ماسكەۋ جانە ۆاشينگتون وكىلدەرى اتىستى توقتاتۋ تەتىكتەرى، قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرى مەن اۋماقتىق داۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. الايدا تاراپتار ناقتى ءبىر ناتيجەگە كەلە المادى. كەلىسسوزدىڭ جاڭا راۋندى ناۋرىزدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا جالعاسادى.
24.kz