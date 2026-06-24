رەسەي ۋكراينامەن كەلىسسوز جۇرگىزۋگە دايىن
استانا. قازاقپارات - رەسەي ۋكراينامەن كەلىسسوز جۇرگىزۋگە دايىن. بۇل تۋرالى رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين ۇكىمەت مۇشەلەرىمەن وتكەن كەڭەستە مالىمدەدى. وندا رەسەي باسشىسى قاقتىعىستى رەتتەۋ ماسەلەسىن تالقىلاۋعا بۇعان دەيىنگى كەلىسسوزدەر نەگىز دەپ سانايتىنىن حابارلادى.
ءبىراق بۇل مالىمدەمەگە قاتىستى كيەۆ ءالى رەسمي جاۋاپ قاتقان جوق.
ايتا كەتەيىك، تاراپتار 2022 -جىلى ىستامبۇلدا قارۋلى قاقتىعىستى توقتاتۋ بويىنشا كەلىسىمنىڭ ىقتيمال شارتتارىن تالقىلاي باستاعان ەدى. ول كەزدە ءبىرقاتار ماسەلەگە قاتىستى ىلگەرىلەۋشىلىك بايقالعانىمەن، قوس ەل دەلەگاتسياسى كەي سۇراقتاردا ورتاق شەشىمگە كەلە الماعان.
24.kz