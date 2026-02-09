رەسەي كاپيتالى قازاقستاننان ۇدەرە كوشىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - رەسەيدىڭ قازاقستانعا سالعان ينۆەستيتسياسى كۇرت ازايدى. بىلتىر توعىز ايدا كورشىدەن كەلگەن قارجى كولەمى نەبارى 180 ميلليون دوللاردى قۇراعان. ءبىر جىل بۇرىن بۇل كورسەتكىش 1,2 ميلليارد دوللار بولعان ەدى، دەپ حابارلايدى Ertenmedia.kz.
Frank Media-نىڭ دەرەگىنشە رەسەي كاپيتالىنىڭ قازاقستانعا باعىتتالعان تولقىنى باسەڭدەۋ ۇستىندە. سوڭعى ەكى جىلدا (2023-2024) ماسكەۋدەن قۇيىلعان ينۆەستيتسيا رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتكەن. 2023 -جىلى العاش رەت 1 ميلليارد دوللاردان اسسا، 2024 -جىلى 1,7 ميلليارد دوللارعا دەيىن كوتەرىلدى. ءبىراق بىلتىر وسى كورسەتكىش كادىمگىدەي تومەندەپ كەتكەن.
رەسەيلىك بيزنەستىڭ قازاقستانعا بۇرىنعىداي قارجى قۇيماۋىنىڭ باستى سەبەبى پاراللەل يمپورت پەن لوگيستيكانى جاڭادان قۇرۋ قاجەتتىلىگى قالماعاندىعىندا. ەكونوميست كيريلل لىسەنكو «2022 -جىلى باستالعان سانكسياعا كاسىپكەرلەر ەندىگى بەيىمدەلىپ ۇلگەرگەن، ال پاراللەل يمپورت ءۇشىن قازىر باسقا ەلدەر اناعۇرلىم ءتيىمدى»، - دەپ وتىر.
رەسەي ينۆەستيتسياسىنىڭ ازايۋىنا مۇناي باعاسىنىڭ تومەندەۋى دە اسەر ەتكەن. قازاقستانداعى مۇناي كەنىشتەرىنە قاتىسى بار رەسەيلىك كومپانيالار پايدادان قاعىلعان. وعان قوسا، رەسەي ورتالىق بانكىنىڭ جوعارى مولشەرلەمەسى دە ينۆەستورلارعا شەكتەۋ بولعان: جوعارى پايىزبەن نەسيە العان كومپانيالاردىڭ شەتەلگە قارجى سالۋعا مۇمكىندىگى ازايعان.
وسىلايشا، ەكى جىل بۇرىن رەسەيلىك بيزنەستىڭ قازاقستانعا اعىلعان اعىنى باسەڭسىپ، ولاردىڭ سانى دا ايتارلىقتاي كەمىگەن.
بىلتىرعى جارتى جىلدا رەسەيدەن كەلگەن 300-گە جۋىق كومپانيا قازاقستان نارىعىنان كەتكەن. قازىر ەلىمىزدە جۇمىس ىستەپ تۇرعان رەسەيلىك كومپانيا سانى 17,3 مىڭعا دەيىن قىسقاردى.
ەلىمىزگە قىتاي مەن قاتاردىڭ كاپيتالى قارقىندى قۇيىلۋدا. بىلتىر توعىز ايدا قوس ەلدەن دە شامامەن 1,19 ميلليارد دوللاردان ينۆەستيتسيا تۇسكەن. بۇل قىتاي ءۇشىن ءۇش ەسەگە، كاتار ءۇشىن ءتىپتى سەگىز ەسەگە ارتقان كورسەتكىش.
اسىرەسە قاتار قازاقستانعا ءىرى جوبالار ارقىلى كىرۋدە. ماسەلەن، بىلتىر Tele2 وپەراتورىنىڭ قازاقستانداعى اكتيۆىن «قازاق تەلەكومنان» 1,1 ميلليارد دوللارعا ساتىپ العان وسى كاتارلىق كومپانيا. ءبىرىنشى ترانش 700 ميلليون دوللار بىلتىر قاڭتاردا اۋدارىلدى.
بەكتەنوۆ ۇكىمەتى قاتارمەن ۇزاقمەرزىمدى ارىپتەستىك ورناتىپ، بىرلەسكەن جوبالاردى 17,6 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋدى كوزدەپ وتىر. مۇنىڭ ءبارى ەلىمىزدىڭ ينۆەست باعىتى سولتۇستىكتەن وڭتۇستىككە قاراي ويىسىپ جاتقانىن اڭعارتادى.