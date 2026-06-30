رەسەيدە جانارماي تاپشى
استانا. قازاقپارات - رەسەيدە ەكى اپتادان بەرى جانارماي جەتكىزۋدە قيىندىق تۋدى. كەيبىر بەكەتتەردە شەكتەۋ قويىلسا، باسقالارىندا ساتىلىم مۇلدەم توقتادى. الايدا بيلىك جاعداي تۇراقتى باقىلاۋدا دەيدى. رەسەيدە جازدا جانارمايدىڭ تاپشى بولۋى ۇيرەنشىكتى نارسەگە اينالدى.
ادەتتە بۇل ۋاقىتتا سۇرانىس ارتادى. دەسە دە بيىلعى جاعداي بۇرىنعىدان دا قيىن. قازىر ەلدەگى 36 ءىرى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ كوبى بۇزىلىپ تۇر. ەرىكسىز قورداعى وتىن الىنا باستادى. كەيىنگى اپتادا جانارمايدىڭ ورتاشا باعاسى ءۇش ەسە وسكەن. جانارماي ماسەلەسى كرەملگە دەيىن جەتتى.
ۆلاديمير پۋتين مۇناي سالاسى مەن جاۋاپتى مەكەمەلەر وكىلدەرىمەن وتىرىس وتكىزگەن. ناتيجەسىندە ايماقتاردى جانارمايمەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىن تاۋلىك بويى قاداعالايتىن ارنايى شتاب قۇرىلدى. سونىمەن قاتار بۇزىلعان جانارماي قۇيۋ بەكەتتەرىن جوندەۋ جۇمىسىن جەدەلدەتۋ تاپسىرىلعان. بيلىك شىلدەدە جاعداي رەتتەلەدى دەپ وتىر.
ۆلاديمير پۋتين، رەسەي پرەزيدەنتى:
- وكىنىشكە قاراي، جانارماي قۇيۋ بەكەتتەرىندە ۇزىن-سونار كەزەك قالىپتاسقان. قاجەت ماركانى تابۋ قازىر وتە قيىن. اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنا تۇسكەن اۋىرتپالىقتى دا ءتۇسىنىپ وتىرمىز. اگروكاسىپورىنداردىڭ ماۋسىمدىق جۇمىسى توقتاپ قالماۋعا ءتيىس. ەگىن وسى ماسەلەگە تاۋەلدى.
پۋتين ىشكى نارىقتاعى جانارماي ۇسىنىسىن ارتتىرىپ، باعانى باقىلاۋدا ۇستاۋدى تاپسىردى. ايماقتار جانارماي ساتىلىمىنا شەكتەۋ ەنگىزۋگە كىرىسكەن. جانارماي كانيسترگە قۇيۋعا تىيىم سالىندى.
24.kz