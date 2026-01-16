رەسەي ازاماتى قازاقستاندا بۇيرەگىن 50 مىڭ ا ق ش دوللارىنا ساتپاق بولعان
استانا. KAZINFORM - پاۆلوداردا بۇيرەگىن زاڭسىز ساتپاق بولعان رەسەيلىك سوتتالدى.
پاۆلودار قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدان ارالىق سوتى ءتىرى ادامنىڭ اعزاسىن زاڭسىز ساتۋعا وقتالۋ دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىستى قارادى.
سوت ماتەريالدارىنا سايكەس، 2024 -جىلى رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ ازاماتشاسى پايدا تابۋ ماقساتىندا Telegram مەسسەندجەرى ارقىلى بۇيرەگىن 50 مىڭ ا ق ش دوللارىنا ساتۋعا كەلىسىم بەرگەن. الدىن الا كەلىسىم بويىنشا وپەراتسيا پاۆلودار قالاسىندا جاسالۋى ءتيىس بولعان.
2025 -جىلى ايەل قازاقستانعا كەلىپ، مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتكەن. سونداي-اق ول 5 ميلليون تەڭگە كولەمىندە الدىن الا تولەم العان، وسىدان كەيىن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تاراپىنان ۇستالدى. قىلمىس ونىڭ ەركىنەن تىس ءمان-جايلارعا بايلانىستى سوڭىنا دەيىن جەتكىزىلمەگەن.
- سوت ايىپتالۋشىنىڭ كىناسىن مويىنداۋىن، وكىنىش ءبىلدىرۋىن جانە اسىراۋىندا جاس بالالارىنىڭ بارىن ەسكەرە وتىرىپ، وعان 10 اي باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىندادى. الايدا قاماۋدا بولعان ۋاقىتى جازا مەرزىمىنە ەسەپتەلىپ، ايەل سوت زالىنان بوساتىلدى. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.