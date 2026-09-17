رەسەيدە ايۋ 66 جاستاعى ايەلدى ءوز اۋلاسىندا تالاپ ءولتىردى
استانا. قازاقپارات - رەسەيدىڭ كراسنويار ولكەسىندە ايۋ 66 جاستاعى ايەلدى ءوز ءۇيىنىڭ اۋلاسىندا تالاپ ءولتىردى. قايعىلى وقيعا 16-قىركۇيەككە قاراعان ءتۇنى جوعارعى كەبەج اۋىلىندا بولعان. جەرگىلىكتى تۇرعىننىڭ دەنەسى ءوز ءۇيىنىڭ اۋلاسىنان تابىلعان.
ونىڭ دەنەسىنەن ايۋ شابۋىلىنىڭ ىزدەرى انىقتالدى. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ايەل قورشاۋدىڭ ار جاعىنان شىققان شۋدى ەستىپ، تەرەزەدەن سىرتقا قاراعان. سول ساتتە ايۋ وعان تاپ بەرگەن. العان جاراقاتتارىنان ايەل وقيعا ورنىندا كوز جۇمعان. بۇل تۋرالى كراسنويار ولكەسى مەن حاكاسيا رەسپۋبليكاسى بويىنشا تەرگەۋ كوميتەتىنىڭ باس باسقارماسى حابارلادى. قازىر تەرگەۋشىلەر وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى مەن سەبەپتەرىن انىقتاۋ ءۇشىن ءبىرقاتار تەرگەۋ امالدارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، رەسەيدە سوڭعى كۇندەرى ايۋدىڭ ادام ولىمىنە اكەلگەن شابۋىلى العاش رەت بولىپ وتىرعان جوق. ءبىر كۇن بۇرىن يركۋتسك وبلىسىندا ورمانعا ساڭىراۋقۇلاق تەرۋگە بارعان زەينەتكەردى جىرتقىش ايۋ تالاپ ولتىرگەن.
ەر ادام موتوسيكلمەن ورمانعا كەتكەننەن كەيىن ودان حابار بولماعان. تۋىستارى مەن اڭشىلار ونى ىزدەپ، ورمان جولىنان موتوسيكلىن تاپقان. ونىڭ جانىندا ايۋ جۇرگەن، ال جاقىن ماڭنان زەينەتكەردىڭ دەنەسى تابىلدى. رەسەي ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ يركۋتسك وبلىسىنداعى باس باسقارماسى حابارلاعانداي، جىرتقىش سول جەردە اتىلعان.
بۇل - دەمالىس كۇندەرى ايماقتا بولعان ايۋ شابۋىلىنىڭ ەكىنشى جاعدايى. ءبىر كۇن بۇرىن نيجنەۋدينسك اۋدانىندا ايۋ فەرما جۇمىسشىسىنا تاپ بەرگەن. ەر ادام جىرتقىشتى مال قوراسىنان الىستاتپاق بولعان. سونىڭ سالدارىنان اياعى مەن يىعىنان جاراقات العان. رەسەيدە ايۋدىڭ ادامعا شابۋىل جاساۋ جاعدايلارى جيىلەپ بارادى. جاقىندا پەتروپاۆل- كامچاتسكيي قالاسىندا دا ايۋ بايقالعان. جىرتقىش پوبەدا داڭعىلى ماڭىنداعى تۇرعىندار تۇراتىن اۋدانعا كىرىپ كەتكەن.