رەسەي اۋماعىنا كىرۋ تالاپتارى 1-شىلدەدە وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ازاماتتارىنا رەسەي فەدەراتسياسى اۋماعىنا كىرۋ ءۇشىن قوسىمشا تالاپتار ەنگىزىلدى. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ مالىمدەدى.
2026-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ رەسەيگە ەڭبەك ەتۋگە نەمەسە ءبىلىم الۋعا باراتىن قازاقستاندىقتار ءۇشىن «Gosuslugi RuID» موبيلدى قوسىمشاسىن پايدالانۋ مىندەتتەلەدى.
- بەلگىلەنگەن تارتىپكە سايكەس شەتەل ازاماتتارى اتالعان قوسىمشادا جەكە پروفيل قۇرىپ، رەسەي فەدەراتسياسىنا كىرۋ تۋرالى ءوتىنىشتى مەملەكەتتىك شەكارانى جوسپارلانعان كەسىپ وتۋدەن كەمىندە 72 ساعات بۇرىن تاپسىرۋى كەرەك. ءوتىنىش قارالعاننان كەيىن قوسىمشادا كىرۋ قۇقىعىن راستايتىن جەكە QR- كود قالىپتاستىرىلادى. اتالعان QR- كود ءوتىنىش بەرىلگەن ساتتەن باستاپ 90 كۇن بويى جارامدى بولادى، - دەدى ە. جەتىبايەۆ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىندە وتكەن اپتالىق بريفينگتە.
سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ەل ازاماتتارىنا كىرۋ تالاپتارىمەن الدىن الا تانىسىپ، رەسەيگە ساپارلاعاندا وسى وزگەرىستەردى ەسكەرۋدى سۇرايدى.
ايتا كەتەيىك، اۋە جۇكتەرىن وڭدەۋ ءۇشىن قازاقستان اۋەجايلارىنا ج ي ەنگىزىلەدى.