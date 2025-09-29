رۋسلان جەلدىباي سوڭعى كادرلىق اۋىس-تۇيىسكە قاتىستى مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي كەيىنگى كادرلىق وزگەرىستەرگە بايلانىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.
- كەيىنگى كادرلىق وزگەرىستەرگە بايلانىستى ب ا ق وكىلدەرىنەن كوپتەگەن ساۋال كەلىپ جاتىر. ەڭ الدىمەن، مىنا ماسەلەنى باسا ايتۋ كەرەك، بۇل - ادەتتەگى كادرلىق روتاتسيا. نەگىزگى ماقسات - مەملەكەتتىك جۇيەدەگى ەڭ ماڭىزدى باعىتتاردىڭ تيىمدىلىگىن كۇشەيتۋ، - دەدى ول.
مەملەكەت باسشىسى جۋىرداعى جولداۋىندا ۇلتتىق ەكونوميكاعا تۇسەتىن ينۆەستيتسيا كولەمىن ارتتىرۋدى باسىم مىندەتتىڭ ءبىرى رەتىندە بەلگىلەدى.
- بۇل ماڭىزدى سالا تاجىريبەلى ديپلومات مۇرات نۇرتىلەۋگە جۇكتەلدى. پرەزيدەنتتىڭ كومەكشىسى رەتىندە ول حالىقارالىق ينۆەستيتسيالىق جانە ساۋدا ىنتىماقتاستىعىن ىلگەرىلەتۋ ماقساتىندا شەت مەملەكەتتەردىڭ جوعارى دەڭگەيدەگى وكىلدەرىمەن، سونداي-اق الەمدىك ءىرى كومپانيالاردىڭ جەتەكشىلەرىمەن بايلانىستى دامىتادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن جاسلان ماديەۆ پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى. ۆەدومستۆو باسشىسى جولداۋدا ايتىلعان قازاقستاندى سيفرلىق مەملەكەتكە اينالدىرۋ جونىندەگى ماقساتتى ىسكە اسىرۋمەن شۇعىلدانادى. پرەزيدەنت مينيسترگە ستراتەگيالىق ماڭىزى زور جۇمىستى اتقارۋعا قاتىستى باعىت-باعدار بەردى.
سونىمەن قاتار پرەمەر- ءمينيستردىڭ كەلىسىمى بويىنشا ءماجىلىس دەپۋتاتى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆانى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. جاڭا مينيستر قوعامداعى بەلسەندى قىزمەتىمەن جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى مول تاجىريبەسىمەن بەلگىلى، - دەدى رۋسلان جەلدىباي.