    10:24, 29 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    رۋسلان جەلدىباي سوڭعى كادرلىق اۋىس-تۇيىسكە قاتىستى مالىمدەمە جاسادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي كەيىنگى كادرلىق وزگەرىستەرگە بايلانىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.

    кадр ўзгаришлари
    Фото: freepik.com

    - كەيىنگى كادرلىق وزگەرىستەرگە بايلانىستى ب ا ق وكىلدەرىنەن كوپتەگەن ساۋال كەلىپ جاتىر. ەڭ الدىمەن، مىنا ماسەلەنى باسا ايتۋ كەرەك، بۇل - ادەتتەگى كادرلىق روتاتسيا. نەگىزگى ماقسات - مەملەكەتتىك جۇيەدەگى ەڭ ماڭىزدى باعىتتاردىڭ تيىمدىلىگىن كۇشەيتۋ، - دەدى ول.

    مەملەكەت باسشىسى جۋىرداعى جولداۋىندا ۇلتتىق ەكونوميكاعا تۇسەتىن ينۆەستيتسيا كولەمىن ارتتىرۋدى باسىم مىندەتتىڭ ءبىرى رەتىندە بەلگىلەدى.

    - بۇل ماڭىزدى سالا تاجىريبەلى ديپلومات مۇرات نۇرتىلەۋگە جۇكتەلدى. پرەزيدەنتتىڭ كومەكشىسى رەتىندە ول حالىقارالىق ينۆەستيتسيالىق جانە ساۋدا ىنتىماقتاستىعىن ىلگەرىلەتۋ ماقساتىندا شەت مەملەكەتتەردىڭ جوعارى دەڭگەيدەگى وكىلدەرىمەن، سونداي-اق الەمدىك ءىرى كومپانيالاردىڭ جەتەكشىلەرىمەن بايلانىستى دامىتادى.

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن جاسلان ماديەۆ پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى. ۆەدومستۆو باسشىسى جولداۋدا ايتىلعان قازاقستاندى سيفرلىق مەملەكەتكە اينالدىرۋ جونىندەگى ماقساتتى ىسكە اسىرۋمەن شۇعىلدانادى. پرەزيدەنت مينيسترگە ستراتەگيالىق ماڭىزى زور جۇمىستى اتقارۋعا قاتىستى باعىت-باعدار بەردى.

    سونىمەن قاتار پرەمەر- ءمينيستردىڭ كەلىسىمى بويىنشا ءماجىلىس دەپۋتاتى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆانى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. جاڭا مينيستر قوعامداعى بەلسەندى قىزمەتىمەن جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى مول تاجىريبەسىمەن بەلگىلى، - دەدى رۋسلان جەلدىباي.

