رۋسلان بەردەنوۆكە وق اتقان كۇدىكتى: قىسىم مەن قىزعانىش سەبەپ بولدى
تۇركىستان. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە جاسالعان قاستاندىققا قاتىستى باستى سوت پروتسەسى جالعاسىپ جاتىر.
سوتتا ايىپتالۋشى ەرنار جيەمبايدان جاۋاپ الىندى. ول ءوز ەركىمەن جۇمىستان شىعۋ تۋرالى ءوتىنىشتى قىسىممەن، ياعني قىلمىستىق قۋدالاۋ قاۋپىمەن قورقىتۋ ارقىلى جازدىرتقانىن مالىمدەپ، وسى ۇستانىمىن جالعاستىرىپ وتىر.
سونىمەن قاتار، ونىڭ ايتۋىنشا، جانجالعا قىزعانىش سەبەپ بولعان.
ايىپتالۋشىنىڭ سوزىنشە، جارى ءجيى رۋسلان بەردەنوۆتى ۇلگى ەتىپ، ونى «بۇلشىقەتتى، ەنەرگياسى تاسىپ تۇرعان، بولاشاعى زور جىگىت» دەپ سيپاتتاعان.
جيەمبايدىڭ ايتۋىنشا، بەردەنوۆ ونىڭ جۇبايىنا ەرەكشە كوڭىل ءبولىپ، الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازبالارىنا «لايك» باسىپ، ماقتاۋ پىكىرلەر قالدىرعان.
سونداي-اق، جەكە اڭگىمە بارىسىندا: «ءوزىڭ دە بلاتنويسىڭ، ايەلىڭ دە سۇلۋ ەكەن»، - دەگەن سوزدەر ايتقان، بۇل جاعداي وتباسىندا ءجيى جانجال تۋدىرۋعا سەبەپ بولعان.
جيەمباي تاراتقان مالىمەتكە قاتىستى رۋسلان بەردەنوۆتىڭ رەسمي وكىلى جەڭىس تىنىبەك پىكىر ءبىلدىردى. ول ءتورت بالانىڭ اكەسى بەردەنوۆتى جاقسى بىلەتىن ادام رەتىندە، وزگەنىڭ جارىنا قانداي دا ءبىر جازبا جازۋى مۇمكىن دەگەنگە سەنبەيتىنىن جەتكىزدى.
جيەمبايدان جاۋاپ الۋ اياقتالعاننان كەيىن بۇل ءىس بويىنشا العاشقى كۋاگەر رەتىندە فەلدشەر اراي قامىتبەكوۆا ءسوز سويلەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، قىلمىس بولعان ساتتە ول قۇربىسىمەن بىرگە TikTok-قا ۆيدەو ءتۇسىرىپ جۇرگەن جانە وقيعا ورنىنا جاقىن ماڭدا بولعان.
قامىتبەكوۆانىڭ سوزىنە سۇيەنسەك، ول جيەمبايدى شابۋىلعا دەيىن كورگەن جانە ول كوڭىلسىز كۇيدە جۇرگەن. كەيىنىرەك اتىس داۋىسىن ەستىگەن بويدا وقيعا ورنىنا جۇگىرىپ بارعان. سول جەردە جيەمبايدىڭ: «ولتىرەمىن!» جانە «ول مەنىڭ ايەلىم، سەنىڭ كەسىرىڭنەن ءبىز اجىراسىپ جاتىرمىز!» - دەپ ايقايلاعانىن ەستىگەنىن ايتتى. كەيىنىرەك ول جيەمبايدىڭ وقيعا ورنىنان شىعارىلىپ جاتقانىن كورگەن.
رۋسلان بەردەنوۆ قانعا مالىنعان كۇيدە بولعان، قولى مەن بۇيىرىنەن جاراقات العان. اراي قامىتبەكوۆا وعان العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتكەن.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن شىمكەنتتەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوتتا قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاساۋ ءىسى بويىنشا باستى سوت پروتسەسى باستالعانىن جازعان بولاتىنبىز.
21 -ساۋىردە شىمكەنت اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاسالعانى ءمالىم بولعان. ول جاراقات الىپ، اۋرۋحاناعا ءتۇستى.
ال 25 -ساۋىردە شەنەۋنىككە وق اتقان كۇدىكتىنىڭ اكەسى مالىمدەمە جاسادى.
رۋسلان بەردەنوۆتىڭ اقپان ايىنىڭ سوڭىندا شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالعان.
اۆتور
قايرات زاينيشيەۆ