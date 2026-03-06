رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا شەتەلدە جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارى قاتىسا الادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ 2026-جىلعى 11-اقپانداعى 1170-جارلىعىنا سايكەس، 2026-جىلعى 15-ناۋرىزدا قازاقستاندا جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسى بويىنشا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتەدى.
سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، قازاقستاننىڭ شەت ەلدەردەگى مەكەمەلەرىنىڭ جانىنان 54 شەت مەملەكەتتە 71 رەفەرەندۋم ۋچاسكەسى قۇرىلدى.
داۋىس بەرۋگە قاتىسۋ ءۇشىن بەلسەندى سايلاۋ قۇقىعى بار، ءتيىستى شەت مەملەكەتتە تۇراتىن نەمەسە جەكە، قىزمەتتىك، وقۋ، ىسكەرلىك پەن تۋريستىك ماقساتپەن جۇرگەن جانە ق ر ازاماتىنىڭ جارامدى پاسپورتى بار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى رەفەرەندۋم ۋچاسكەسى قۇرىلعان قازاقستاننىڭ ديپلوماتيالىق نەمەسە كونسۋلدىق وكىلدىگىنە جۇگىنە الادى.
قازاقستاننىڭ شەت ەلدەردەگى مەكەمەلەرىندە داۋىس بەرۋ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» ق ر كونستيتۋتسيالىق زاڭى 38-بابىنىڭ 1-تارماعىنا سايكەس رەفەرەندۋم وتكىزىلەتىن كۇنى (2026-جىلعى 15-ناۋرىز، جەكسەنبى) جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 07:00 دەن 20:00 گە دەيىن وتكىزىلەتىن بولادى.
تاياۋ شىعىستا قالىپتاسقان جاعدايعا بايلانىستى، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە، يزرايل مەملەكەتىندە، يوردانيا حاشيميت كورولدىگىندە، يران يسلام رەسپۋبليكاسىندا، قاتار مەملەكەتىندە، كۋۆەيت مەملەكەتىندە، ليۆان رەسپۋبليكاسىندا جانە ومان سۇلتاناتىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ شەت ەلدەردەگى مەكەمەلەرى جانىنان قۇرىلعان رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرى ۋاقىتشا جۇمىس ىستەمەيدى.
سونىمەن قاتار قاۋىپسىزدىك سەبەپتەرگە بايلانىستى، ۋكراينا مەن ەفيوپيا فەدەراتيۆتىك دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىكتەرىنىڭ جانىنان قۇرىلعان رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرى دە ۋاقىتشا جۇمىس ىستەمەيتىن بولادى.
ايتا كەتەيىك، اباي وبلىسىندا رەفەرەندۋمدا 400 مىڭنان استام ادام داۋىس بەرۋ قۇقىعىنا يە.