رەسپۋبليكالىق ماڭىزداعى جولدىڭ بارىنە مال وتپەيتىن قورشاۋ ورناتىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى امانعالي بەردالين ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تۇرعىنداردان رەسپۋبليكالىق جولداردى مال كىرمەيتىندەي قورشاۋ ورناتۋ تۋرالى ءوتىنىش كوپ ءتۇسىپ جاتقانىن ايتتى.
- جول بويىنداعى مالدى كولىك اپاتىنان قورعاۋ ءۇشىن شەتىن قورشاۋ كەرەكتىگى كوپتەن بەرى ايتىلىپ كەلەدى. قازىر ونداي قورشاۋ تەك 1-ساناتتاعى رەسپۋبليكالىق ماڭىزداعى جولدارعا عانا ورناتىلادى ەكەن. «قازاۆتوجول» كومپانياسىنا اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى بۇكىل رەسپۋبليكالىق ماڭىزدى جولدارعا مال وتپەيتىن قورشاۋ ورناتۋ تۋرالى ءوتىنىش جاساي الا ما، - دەپ سۇرادى جۋرناليست.
ۆيتسە-مينيستر بۇل باستامانى قولداۋعا ءازىر ەكەنىن ايتتى.
- مۇنداي ماسەلەنىڭ ءبارىن اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى قولدايدى. وزىڭىزگە دە وسىنداي ماسەلە كوتەرىپ وتىرعانىڭىز ءۇشىن راحمەت. ويتكەنى بۇل قازىر حالىق كوپ كوتەرىپ جۇرگەن نەگىزگى تاقىرىپتىڭ ءبىرى. ءبىز جەرگىلىكتى اكىمدىكتەر بار، ءوز تاراپىمىزدان دا، ءبارىمىز بىرگە جۇمىس ىستەۋىمىز كەرەك دەپ ويلايمىن، - دەدى امانعالي بەردالين.
بۇعان دەيىن قازاقستان ەكسپورتتاي الاتىن سيىر ەتىنىڭ ليميتى بەكىتىلگەنىن جازعان ەدىك.