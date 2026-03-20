رەسپۋبليكالىق «ءمولدىر بۇلاق» اكسياسى 23-ناۋرىزدا باستالادى
استانا. قازاقپارات - 1,6 ميلليارد اعاش وتىرعىزىلدى، 1 ميلليون گەكتاردان استام القاپتا مەليوراتسيالىق ورمان جۇمىستارى جۇرگىزىلدى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ «تازا قازاقستان» باستاماسىن جۇزەگە اسىرۋ بارىسىنا مونيتورينگ جۇرگىزۋ ورتالىعىنىڭ وتىرىسىن وتكىزدى. وندا كوگالداندىرۋ، ونىڭ ىشىندە ورمان القاپتارىن قۇرۋ، وڭىرلەردە ەكولوگيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
- پرەزيدەنتىمىزدىڭ «تازا قازاقستان» باستاماسىنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى، ونىڭ ىشىندە حالىقتىڭ ەكولوگيالىق مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ، قورشاعان ورتانى قورعاۋ، تابيعاتقا ۇقىپتى قاراۋ سياقتى نەگىزگى قۇندىلىقتار ەلىمىزدىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىندا ناقتى بەكىتىلگەن. تابيعاتتى قورعاۋ - قۇر ءسوز ەمەس، ول بارشامىزدىڭ ورتاق كونستيتۋتسيالىق بورىشىمىز.
ەرىكتىلەر ۇيىمدارى مەن جاستاردىڭ الەۋەتىن پايدالانۋىمىز كەرەك. ولاردىڭ بەلسەندى قاتىسۋى تابيعاتقا قامقورلىقپەن قاراۋداعى ساباقتاستىقتى قامتاماسىز ەتەدى. ءبىز كونستيتۋتسيادا بەكىتىلگەن جاڭا ەكولوگيالىق مادەنيەتتىڭ نەگىزىن قالايمىز.
ارال تەڭىزى ايماعىندا اعاش وتىرعىزۋ جانە ەكولوگيالىق احۋالدى جاقسارتۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان اۋقىمدى جۇمىستار مەملەكەت باسشىسىنىڭ ەكولوگيانى قالپىنا كەلتىرۋ جانە ساقتاۋ، قاۋىپسىز قورشاعان ورتانى دامىتۋ قاعيداتتارىنا دەگەن بەرىك ۇستانىمىن كورسەتەدى. قازىر وندا سەكسەۋىل القاپتارى ەگىلۋدە. ولار تۇزدى داۋىلدارعا توسقاۋىل بولىپ، ءوڭىردىڭ ەكوجۇيەسىن قالپىنا كەلتىرۋگە ىقپالىن تيگىزەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسرى ەرلان نىسانبايەۆ ەلىمىزدەگى ورمان قورى جانە ارال تەڭىزىنىڭ قۇرعاعان تۇبىنە اعاش وتىرعىزۋ جۇمىستارىنىڭ بارىسى تۋرالى باياندادى. جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا ەرەكشە جۇكتەلىپ، ەكولوگيالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋ، اۋماقتاردى اباتتاندىرۋ، رۇقسات ەتىلمەگەن قوقىس ورىندارىن جويۋ جانە «تازا قازاقستان» باستاماسىن جۇزەگە اسىرۋعا حالىقتى ەكولوگيالىق اكسيالارعا تارتۋ جۇمىستارىن ۇيىمداستىرىپ، ۇيلەستىرۋى ءتيىس ەكەنى اتاپ ءوتىلدى. وسى ورايدا اقمولا، شىعىس قازاقستان، قىزىلوردا، ماڭعىستاۋ، ۇلىتاۋ وبلىستارىنىڭ جانە شىمكەنت قالاسىنىڭ اكىمدەرى بايانداما جاسادى.
ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا 2021-2025 -جىلدار ارالىعىندا رەسپۋبليكادا شامامەن 1,6 ميلليارد اعاش وتىرعىزىلدى، ال بيىل 210 ميلليوننان استام كوشەت ەگۋ جوسپارلانۋدا. جالپى اۋدانى 2,7 مىڭ گەكتار بولاتىن 243 ورمان ءتالىمباعىندا شامامەن 157 ميلليون كوشەت ءوسىرىلىپ جاتىر. وسى جىلى تاعى 6 جوبانى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانۋدا، ولاردىڭ ءارقايسىسىنىڭ وندىرىستىك قۋاتى جىلىنا 6 ميلليون كوشەت.
ارال ءوڭىرىنىڭ ەكوجۇيەسىن قالپىنا كەلتىرۋ شەڭبەرىندە 2021-2025 -جىلدارى مەليوراتسيالىق ورمان جۇمىستارى 1 ميلليون گەكتاردان استام القاپتا جۇرگىزىلدى، ال قازىرگى ۋاقىتتا 165 مىڭ گەكتار القاپتا جالعاسىپ جاتىر. عىلىمي سۇيەمەلدەۋدى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا وڭىردە قازاق ورمان شارۋاشىلىعى جانە اگروورمان مەليوراتسياسى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ فيليالى قۇرىلدى. ارال تەڭىزىنىڭ قۇرعاعان تۇبىندە ءتالىمباق قۇرىلىسى جۇرگىزىلىپ جاتىر. سونىمەن قاتار «ارال ورمانى» مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆاتىن قۇرۋ اياقتالۋدا.
پرەمەر- مينيستر مەملەكەتتىك ورگاندار مەن اكىمدىكتەردىڭ نازارىن مالىمدەلگەن جوسپارلاردى ورىنداۋعا عانا ەمەس، سونداي-اق ەگىلگەن اعاشتاردىڭ كوپ كولەمدە جەرسىنىپ كەتۋىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىگىنە دە اۋداردى. وسىعان بايلانىستى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى اكىمدىكتەرمەن بىرلەسىپ، كوشەتتەردىڭ جەرسىنىپ كەتۋىن مىندەتتى تۇردە قاداعالاي وتىرىپ، بيىلعا جوسپارلانعان وتىرعىزۋ كولەمىن جۇزەگە اسىرۋدى قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس. سونداي-اق، مەملەكەت باسشىسى جاريالاعان سيفرلاندىرۋ جىلىن ەسكەرە وتىرىپ، جەردى قاشىقتىقتان زوندتاۋ، دروندار مەن ج ي ەلەمەنتتەرى سىندى سيفرلىق شەشىمدەردى بەلسەندى ەنگىزۋ تاپسىرىلدى. بىلعى ءساۋىر ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن قىزىلوردا جانە تۇركىستان وبلىستارىنداعى ارال تەڭىزىنىڭ قۇرعاتىلعان ءتۇبىنىڭ 165 مىڭ الاڭىندا مەليوراتسيالىق ورمان جۇمىستارىن اياقتاۋ مىندەتى قويىلدى.
ورمان ءتالىمباقتارى جەلىسىن دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلۋدا. پرەمەر-مينيستر الماتى، قوستاناي، پاۆلودار، شىعىس قازاقستان جانە اباي وبلىستارىندا ورمان ءتالىمباقتارى قۇرىلىسىن جەدەلدەتۋدى جانە الداعى ۋاقىتتا وڭىرلەردە ساپالى كوشەت قورىنىڭ بولۋى ءۇشىن جابىق ءوسىرۋ جۇيەسى بار كوشەتتەردى ءوسىرۋدىڭ ورنىقتى جۇيەسىن قۇرۋدى قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى.
ودان باسقا قالدىقتاردى كادەگە جاراتۋ ماسەلەلەرى قارالدى. بۇگىنگى تاڭدا 185 ميلليارد تەڭگەگە جەڭىلدەتىلگەن قارجىلاندىرۋ قاراستىرىلعان بولسا، سونىڭ ىشىندە 90 ميلليارد تەڭگەدەن استام سوماعا 26 جوبا جۇزەگە اسىرىلۋدا. اكىمدىكتەرگە جوسپارلانعان ءىس-شارالاردىڭ ۋاقتىلى ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلارمەن بىرلەسىپ، كارەرلەر اۋماقتارىنىڭ 40 پايىزدان استامىن، ونىڭ ىشىندە سانيتاريالىق قورعاۋ ايماقتارىنىڭ شەكارالارىندا كوگالداندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ تاپسىرىلدى.
23-ناۋرىزدا «ءمولدىر بۇلاق» رەسپۋبليكالىق اكسياسى باستالادى، ونىڭ شەڭبەرىندە بۇلاقتار مەن جاعالاۋ اۋماقتارىن تازارتۋ، سونداي-اق 700-دەن استام الەۋەتتى سۋ نىساندارىن تۇگەندەۋ جوسپارلانۋدا.
«تازا قازاقستان» باستاماسىن ودان ءارى جۇزەگە اسىرۋ وسى جىلعا ارنالعان ەكولوگيالىق اكسيالاردىڭ جاڭا سيكلىنىڭ كەستەسىنە سايكەس جۇرگىزىلەدى.
جيىندا وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتكە دايىندىق بارىسى دا قارالدى. ءىس-شارا ەكولوگيا سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ءۇشىن ماڭىزدى الاڭعا اينالاتىنى اتاپ ءوتىلدى.