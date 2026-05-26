پرەمەر-مينيستر ەمتيحان كەزىندە بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ بالالاردىڭ مىنەز- قۇلىق مادەنيەتىن جان-جاقتى قالىپتاستىرۋ جونىندەگى جول كارتاسىن جەدەل ازىرلەۋدى تاپسىردى.
- كەزەكتى وقۋ جىلى اياقتالدى. 200 مىڭنان استام تۇلەك ءۇشىن بۇل - وتە ماڭىزدى ەسەيۋ كەزەڭى، ەمتيحان تاپسىرادى، ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدەن وتەدى، ۋنيۆەرسيتەتتەرگە تۇسەدى. كوپشىلىگى جازعى دەمالىسقا شىعادى. وسى جاۋاپتى كەزەڭدى ءتيىستى دەڭگەيدە ءارى قاۋىپسىز وتكىزۋ - بارلىق مەملەكەتتىك ورگاندار ءۇشىن ورتاق مىندەت. ءاربىر مەكتەپ وقۋشىسى، ءاربىر تۇلەك، ءاربىر ستۋدەنت ءۇشىن وقۋ جىلىن ءساتتى اياقتاۋعا جانە جازعى دەمالىستى تولىققاندى وتكىزۋگە قولايلى جاعداي جاسالۋى ءتيىس. وقۋ-اعارتۋ، عىلىم، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ىشكى ىستەر، توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىكتەرى مەن اكىمدىكتەر ەمتيحاندار مەن مەكتەپ ءبىتىرۋ شارالارى كەزىندە تۇبەگەيلى قاۋىپسىزدىك شارالارىن قابىلداۋى قاجەت. ءوڭىر اكىمدىكتەرى، وقۋ-اعارتۋ جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىكتەرى وسى اپتانىڭ سوڭىنا دەيىن بالالاردىڭ دەمالىس جانە ساۋىقتىرۋ ورتالىقتارىنىڭ تولىق دايىندىعىن قامتاماسىز ەتسىن، - دەدى و. بەكتەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، بارلىق وبەكتىلەر سانيتاريالىق، ءورت جانە تەرروريزمگە قارسى قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا ساي بولۋعا ءتيىس.
- تاعام ساپاسىن، ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمنىڭ جاي- كۇيىن، مەديتسينالىق قولداۋ جانە كادرلارمەن قامتاماسىز ەتۋ بارىسىن ۇدايى باقىلاۋدا ۇستاڭىزدار. بالالارمەن جانە جاسوسپىرىمدەرمەن تاربيە جۇمىسىنىڭ ماڭىزىنا ەرەكشە كوڭىل ءبولۋ كەرەك. جاز ماۋسىمىندا جاڭا كونستيتۋتسيا مەن جاساندى ينتەللەكت نەگىزدەرىن ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە وقىتۋعا ارنالعان بارلىق وقۋ باعدارلامالارى مەن ادىستەمەلىك ۇسىنىمداردى ازىرلەۋ جۇمىستارىن اياقتاۋ قاجەت. مەملەكەت باسشىسى «ادال ازامات» بۋىنىن دايىنداۋ - اتاپ ايتقاندا، ءادىل، ەڭبەكقور جانە جاۋاپتى ازاماتتاردى تاربيەلەپ شىعارۋ مىندەتىن قويدى. سوندىقتان بارلىق ءبىلىم بەرۋ-ساۋىقتىرۋ جانە مەكتەپ جانىنداعى ورتالىقتاردىڭ باعدارلامالارى بالالاردىڭ بوس ۋاقىتىن ۇيىمداستىرۋعا عانا ەمەس، ازاماتتىق، ادامگەرشىلىك جانە مادەني قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋ ىسىنە دە باعىتتالۋى كەرەك. «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتتارىن، مەملەكەتكە، قوعامعا جانە ەڭبەككە دەگەن قۇرمەتتى ناسيحاتتاۋعا باعىتتالعان شىعارماشىلىق جانە تانىمدىق جوبالاردى، پىكىرتالاس الاڭدارى مەن اكتسيالار وتكىزۋ قاجەت، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، سونىمەن قاتار «تازا قازاقستان» جالپىۇلتتىق باستاماسى شەڭبەرىندە جازعى جۇمىسپەن قامتۋ باعدارلامالارىنا ەكولوگيالىق اكتسيالاردى، ۆولونتەرلىك جوبالاردى، اۋماقتاردى اباتتاندىرۋ، ەكولوگيالىق مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋ جانە قورشاعان ورتاعا ۇقىپتى قاراۋ شارالارىن ەنگىزۋ قاجەت.
- بالالار ەرتە جاستان ءوز اۋلاسىنداعى، مەكتەبىندەگى، اۋىلىنداعى، قالاسىنداعى تازالىق پەن ءتارتىپ ءۇشىن تىكەلەي جاۋاپكەرشىلىكتى سەزىنە ءبىلۋى كەرەك. پرەزيدەنت اتاپ وتكەندەي، زاڭدى قۇرمەتتەۋ، تابيعاتتى ايالاۋ، جاسامپاز پاتريوتيزم قاعيداتتارى وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ ساناسىندا تۇبەگەيلى ورنىعۋعا ءتيىس. وقۋ-اعارتۋ، مادەنيەت جانە اقپارات، تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىكتەرىنە بالالاردىڭ مىنەز-قۇلىق مادەنيەتىن جان-جاقتى قالىپتاستىرۋ جونىندەگى جول كارتاسىن جەدەل ازىرلەۋدى تاپسىرامىن. وندا سالاماتتى ءومىر سالتى، سپورتپەن شۇعىلدانۋ، ءداستۇرلى قۇندىلىقتار مەن مادەنيەتتى قۇرمەتتەۋ، دۇرىس تاماقتانۋ، كۇندەلىكتى ومىردە جانە قوعامدىق ورىنداردا قاۋىپسىز مىنەز-قۇلىق، جەكە گيگيەنا قاعيداتتارى تۇگەل ەسكەرىلۋگە ءتيىس. كامەلەتكە تولماعاندار اراسىنداعى قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسىنا نازار اۋدارىپ، مادەنيەتسىزدىك پەن ۆانداليزم كورىنىستەرىنە بەلسەندى تۇردە قارسى تۇرۋ قاجەت. جاقىندا مەملەكەت باسشىسى وسى ماسەلەگە ەرەكشە نازار اۋداردى. ونى شەشۋگە ەرتە جاستان باستاپ كىرىسۋ كەرەك. ەڭ الدىمەن، مىنەز-قۇلىق مادەنيەتى، كىتاپ وقۋعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتى دارىپتەۋ، ءوز ەلى مەن الەم تاريحىن ءبىلۋ سياقتى قۇندىلىقتارعا باسا ءمان بەرىلۋگە ءتيىس، - دەدى پرەمەر-مينيستر.