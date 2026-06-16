پرەمەر-مينيستر قازاقستان تەمىرجولىنىڭ الدىنداعى باستى مىندەتتەردىڭ ءبىرىن اتادى
استانا. KAZINFORM - ەۋرازيا كەڭىستىگىندە كولىك-لوگيستيكالىق حابقا اينالۋ ءۇشىن تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋدىڭ كەلەسى كەزەڭىنە دايىندالۋ قاجەت. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- جاڭا تەمىرجول جەلىلەرىن سالۋ، ۆاگوندار مەن لوكوموتيۆتەر پاركىن جاڭارتۋ، قولدانىستاعى جولداردى جاڭعىرتۋ جانە ۆوكزالداردى رەكونسترۋكتسيالاۋ باعىتىندا اۋقىمدى جۇمىس اتقارىلىپ جاتىر. پرەزيدەنتتىڭ تىكەلەي تاپسىرماسى بويىنشا بيىل ءبىرقاتار ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبانى اياقتاۋ جوسپارلاندى. ولاردىڭ ىشىندە «داربازا - ماقتاارال»، «مويىنتى - قىزىلجار» جەلىلەرى دە بار. اتالعان ۋچاسكەلەردەگى قوزعالىستى وسى جىلدىڭ قاراشا ايىندا ىسكە قوسۋ قاجەت. جاڭا جولداردىڭ اشىلۋى ترانزيتتىك تاسىمال كولەمىن بيىل 55 ميلليون تونناعا دەيىن ۇلعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل - كولىك مينيسترلىگى مەن «قازاقستان تەمىر جولى» كومپانياسىنىڭ الدىندا تۇرعان ەڭ باستى مىندەتتەردىڭ ءبىرى، - دەدى و. بەكتەنوۆ.
سونىمەن قاتار ۇكىمەت باسشىسى بار جوبالارمەن عانا شەكتەلىپ قالماۋ كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ەل ەكونوميكاسىنىڭ ودان ءارى ءوسۋىن قامتاماسىز ەتىپ، ەۋرازيا كەڭىستىگىندە كولىك-لوگيستيكالىق حابقا اينالۋ ءۇشىن تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋدىڭ كەلەسى كەزەڭىنە دايىندالۋ قاجەت.
- ۇسىنىلىپ وتىرعان سالانى دامىتۋدىڭ ءۇشجىلدىق جوسپارىن جالپى قولدايمىز. كولىك مينيسترلىگى، «سامۇرىق- قازىنا» قورى مەن «قازاقستان تەمىر جولى» بارلىق بولاشاعى زور ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى قارجىلاندىرۋ كوزدەرىن ايقىنداپ، تەحنيكالىق قۇجاتتامانى ازىرلەۋگە دەرەۋ كىرىسۋگە ءتيىس. جۇك اينالىمى مەن ترانزيتتىك تاسىمالداردىڭ بولجامدى ءوسۋىن جانە ەكونوميكانىڭ ۇزاق مەرزىمدى قاجەتتىلىكتەرىن نەگىزگە الا وتىرىپ، ۋاقىتتىڭ تالابىنا ساي بەلسەندى شەشىمدەر قابىلداۋ وتە ماڭىزدى. سونداي-اق مەملەكەتارالىق وتكىزۋ پۋنكتتەرى توراپتارىن كەڭەيتۋ ەكسپورتتىق جانە ترانزيتتىك باعىتتاعى جۇك تاسىمالىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سوندىقتان كورشىلەس ەلدەردىڭ تەمىرجول اكىمشىلىكتەرىمەن بىرلەسكەن شەشىمدەر ازىرلەۋ ءۇشىن تۇراقتى جۇمىس جۇرگىزۋ قاجەت.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، 2040 -جىلى تەمىرجول ارقىلى ترانزيتتىك تاسىمال 100 ميلليون تونناعا جەتكىزىلمەك.