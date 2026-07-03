پرەمەر-مينيستر قازاق ۇلتتىق سپورت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جۇمىسىن باعالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس، استانا قالاسىندا اشىلعان قازاق ۇلتتىق سپورت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جاڭا عيماراتىنداعى تەحنولوگيالىق جاراقتاندىرۋ دەڭگەيىمەن جانە ءبىلىم بەرۋ جاعدايىمەن تانىستى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- 1-شىلدەدە جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەندى. وندا ادامي كاپيتالدى دامىتۋ مەملەكەتتىڭ ستراتەگيالىق باعىتى رەتىندە ايقىندالعان. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا قازاق ۇلتتىق سپورت ۋنيۆەرسيتەتى اشىلدى. تاۋەلسىز قازاقستان تاريحىندا العاش رەت سپورت، ءبىلىم بەرۋ، مەديتسينا جانە يننوۆاتسيا توعىسىندا ۇلتتىق مەكەمەنىڭ ىسكە قوسىلۋى ءبىزدىڭ قۇندىلىق باعدارلارىمىزدى ايقىن كورسەتەدى. ءبىز جاڭا بۋىن ماماندارىن دايارلاپ جاتىرمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەمەر-مينيستر.
ۋنيۆەرسيتەت «جاتتىقتىرۋشىلىق قىزمەت»، «سپورت عىلىمدارى» ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى بويىنشا، سونداي-اق سپورتتىق مەديتسينا جانە وڭالتۋ، سپورت جۋرناليستيكاسى، مەنەدجمەنت، سپورتتاعى جاساندى ينتەللەكت جانە اناليتيكا، كيبەرسپورت جانە باسقا دا باعىتتار بويىنشا ماماندار دايارلايدى. بۇگىندە قازاق ۇلتتىق سپورت ۋنيۆەرسيتەتى Eklore-ed School of Management ،Corvinus University ،University of Guglielmo Marconi ،Swiss Institute Hungarian University of Sports Science سەكىلدى شەتەلدىك جەتەكشى سەرىكتەستەرمەن بىرلەسىپ، قوس ديپلومدى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن، اكادەميالىق ۇتقىرلىقتى جانە سپورت عىلىمىن دامىتۋ جۇمىستارىن جۇزەگە اسىرۋدا. Xinhua Daily Media Group پەن Nanjing Polytechnic Institute قاتىسۋىمەن سپورت جۋرناليستيكاسى مەديا ورتالىعى قۇرىلىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار جوو اۋماعىندا قاۋىپسىزدىك، ادال سپورت جانە تالانتتى جاستاردى قولداۋ سالاسىنداعى جوبالار جۇزەگە اسىرىلۋدا. ولاردىڭ ىشىندە قۇتقارۋ يننوۆاتسيالارى جانە العاشقى كومەك ورتالىعى بار، وندا 3,5 مىڭنان استام پەداگوگ وقىتىلىپ، 100 دەن استام حالىقارالىق ساراپشى-جاتتىقتىرۋشىلار دايىندالدى. ايەلدەردىڭ سپورتتاعى مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان ق ر ايەلدەر باستاماسى، سونداي-اق Life Chance Grant جانە Merit Grant گرانت باعدارلامالارى دا جۇزەگە اسىرىلماق.
مۇندا سپورتتىق مەديتسينا جانە وڭالتۋ ورتالىعى دا دامىپ كەلەدى. ول سپورتشىلاردى دياگنوستيكالاۋ، ەمدەۋ، قالپىنا كەلتىرۋ جانە عىلىمي قولداۋدىڭ زاماناۋي تەحنولوگيالارىن بىرىكتىرەدى. ءبىلىم، كلينيكالىق پراكتيكا مەن عىلىمدى ينتەگراتسيالاۋ جاڭا بۋىن ماماندارىن دايارلاۋعا جانە قالپىنا كەلتىرۋدىڭ زاماناۋي ادىستەرىن ەنگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
پرەمەر-مينيستر قازاق ۇلتتىق سپورت ۋنيۆەرسيتەتى ءبىلىم، عىلىم مەن پراكتيكانى ينتەگراتسيالاۋ ورتالىعى، سونداي-اق بىلىكتى مامانداردى دايارلاۋدىڭ وزىق وڭىرلىك ورتالىعى بولۋعا ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ستۋدەنتتەر پرەزيدەنتتىڭ ادىلەتتى ءارى وزىق قازاقستاندى قۇرۋ جونىندەگى يدەياسىن ناقتى جۇزەگە اسىرىپ، جاۋاپكەرشىلىككە نەگىزدەلگەن جاسامپاز وتانشىلدىقتىڭ شىنايى جاقتاستارى بولعانى ماڭىزدى. سوندىقتان پروفەسسورلىق-وقىتۋشىلىق قۇرام ءبىلىم الۋشىلاردىڭ بويىنا جاڭا كونستيتۋتسيادا ايقىندالعان ەڭبەكقورلىق، وزىق ويلى ۇلت جانە ءبىلىم قۇندىلىقتارىن سىڭىرۋگە ەرەكشە ءمان بەرۋى قاجەت. قازاق ۇلتتىق سپورت ۋنيۆەرسيتەتى وتاندىق سپورتتى دامىتۋعا، جوعارى بىلىكتى ماماندار دايارلاۋعا جانە ەلىمىزدىڭ حالىقارالىق بەدەلىن نىعايتۋعا قوماقتى ۇلەس قوساتىنىنا سەنىمدىمىن، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
جوعارى وقۋ ورنىن ارالاۋ بارىسىندا عىلىمي جەتىستىكتەر كورمەسىندە پرەمەر-مينيسترگە، سونداي-اق، جاتتىعۋ پروتسەسىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە سپورتشىلاردى مەديتسينالىق سۇيەمەلدەۋگە باعىتتالعان ازىرلەمەلەر، سونىڭ ىشىندە Smart Performance Assessment، Sport Science Control Center + My KNUS ،AI Video Analytics for Sports and Digital Biomechanics Lab ،Smart Table Tennis AI Center ،Sport Media Convergence Co-Creation Lab Smart Golf AI Lab زەرتحاناسى تانىستىرىلدى. سونداي-اق، قازاق ۇلتتىق سپورت ۋنيۆەرسيتەتىندە سپورتتا جاساندى ينتەللەكت پەن دەربەستەندىرىلگەن ءتاسىلدى قولدانۋ جونىندەگى عىلىمي جوبالار جۇزەگە اسىرىلۋدا. ولاردىڭ ءبىرى ورتا جانە ەگدە جاستاعى ادامداردى جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن قولدانا وتىرىپ، بۇقارالىق سپورتقا تارتۋعا باعىتتالعان. تاعى ءبىر جوبا دەربەستەندىرىلگەن ءتاسىل مەن مەديتسينالىق-بيولوگيالىق زەرتتەۋلەر جانە جاساندى گيپوكسيالىق جاتتىعۋلار نەگىزىندە قازاق كۇرەسىمەن شۇعىلداناتىن سپورتشىلاردىڭ دايارلىعىن جەتىلدىرۋگە ارنالعان.
ۋنيۆەرسيتەت ستۋدەنتى دارىن تۇياق سپورتشىنىڭ فۋنكتسيونالدىق جاعدايىن كەشەندى باعالاۋعا ارنالعان Smart Performance Assessment ازىرلەمەسىن تانىستىردى. جۇيە تىنىس الۋ كورسەتكىشتەرىن، وكپەنىڭ جەلدەتىلۋ دەڭگەيىن، جۇرەك سوعۋ جيىلىگىن جانە قانداعى وتتەگىمەن قانىعۋ دەڭگەيىن تالدايدى. سونداي-اق دەرەكتەردى اۆتوماتتى تۇردە وڭدەپ، سپورتشىنىڭ سيفرلىق پروفيلىن قالىپتاستىرادى. مۇنداي ءتاسىل سپورتشىنىڭ دايىندىعىن جەدەل باعالاۋعا جانە جاتتىعۋ جۇكتەمەسىن دەر كەزىندە تۇزەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ستۋدەنت ايبيكە وسكەنباي MY KNUS پلاتفورماسى مەن SportAI قوسىمشاسىنىڭ جۇمىسىن تانىستىردى. MY KNUS «ءبىر تەرەزە» قاعيداتى بويىنشا ازىرلەنىپ، ۋنيۆەرسيتەتتىڭ ءبىلىم بەرۋ، اكىمشىلىك جانە سەرۆيستىك ۇدەرىستەرىن ءبىر موبيلدى قوسىمشاعا بىرىكتىرەدى. ال SportAI سپورتشىلاردىڭ سيفرلىق ءپروفيلىن قالىپتاستىرىپ، تاعىلاتىن سمارت-قۇرىلعىلاردان الىنعان دەرەكتەردى بىرىكتىرەدى. جۇيە جاتتىعۋ جۇكتەمەسىن، سپورتشىنىڭ فۋنكسيونالدىق جاعدايىن، جاراقات الۋ تاۋەكەلدەرىن جانە قيمىل-قوزعالىس تەحنيكاسىن تالدايدى. مۇنداي سيفرلىق شەشىمدەر سپورتشىلاردى دايارلاۋدا عىلىمي نەگىزدەلگەن ءتاسىلدى قولدانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
تاعى ءبىر ازىرلەمە - AI Video Analytics for Sports and Digital Biomechanics Lab. ول كومپيۋتەرلىك كورۋ تەحنولوگيالارى مەن سيفرلىق بيومەحانيكانى قولدانا وتىرىپ، سپورتشىلاردىڭ قيمىل-قوزعالىسىن وبەكتيۆتى تالداۋعا ارنالعان. جۇيەنىڭ جۇمىسىن ستۋدەنت ءال-فارابي قۇبايدوللا تانىستىردى. پلاتفورما سپورتشى دەنەسىنىڭ نەگىزگى نۇكتەلەرىن تىركەپ، قيمىل-قوزعالىستى ورىنداۋ تەحنيكاسىن تالدايدى جانە جاتتىعۋ پروتسەسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ماماندارعا قوزعالىس بەلسەندىلىگىن باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
Smart Table Tennis AI Center سپورتشىلاردى ۇستەل تەننيسىنە دايىنداۋ ءۇشىن سپورت عىلىمىن، كومپيۋتەرلىك كورۋدى جانە سيفرلىق تالداۋ ادىستەرىن بىرىكتىرەدى. ستۋدەنت تامەرلان بالتاش ونىڭ دامۋ مۇمكىندىكتەرىن ايقىن كورسەتتى. جۇيە ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە قوزعالىس بيومەحانيكاسىن، دوپتىڭ ۇشۋ تراەكتورياسى مەن جىلدامدىعىن، سوققىلاردىڭ دالدىگىن جانە ويىن ارەكەتتەرىن باعالايدى، جاتتىعۋ پروتسەسىن وڭتايلاندىرۋ ءۇشىن اناليتيكالىق ۇسىنىستار جاسايدى.
ۋنيۆەرسيتەت قىزمەتكەرى ايگۇل تاشەتوۆا Xinhua Daily Media Group-پەن بىرلەسىپ قۇرىلعان Sport Media Convergence Co-Creation Lab زەرتحاناسىن ۇسىندى. زەرتحانا سپورتتىق جۋرناليستيكا، مەديا-ءوندىرىس جانە سيفرلىق كوممۋنيكاتسيالار، سونىڭ ىشىندە سپورتتىق جارىستاردى كوممەنتاتورلىق سۇيەمەلدەۋ، حابار تاراتۋ جانە مۋلتيمەديالىق كونتەنت قۇرۋ سالاسىنداعى مامانداردى پراكتيكالىق دايارلاۋعا ارنالعان.
ستۋدەنت ايسارا بيسەنوۆا Smart Golf AI Lab. جوباسىن ۇسىندى. جوبا بەينە جانە سپورتتىق اناليتيكانى، سپورتشىلاردىڭ سيفرلىق پروفيلدەرىن جانە ۆيرتۋالدى گولف-سيمۋلياتورىن پايدالانادى، بۇل وڭىرگە قاراماستان ساپالى وقىتۋعا قولجەتىمدىلىكتى كەڭەيتۋگە جانە وقۋ پروتسەسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.