پرەمەر-مينيستر مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنان توقتار اۋباكىروۆتى 80 جىلدىق مەرەيتويىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنان قازاقتىڭ تۇڭعىش عارىشكەرى، حالىق قاھارمانى، اۆياتسيا گەنەرال-مايورى توقتار اۋباكىروۆتى 80 جىلدىق مەرەيتويىمەن قۇتتىقتادى.
- حالقىمىز ءوزىڭىزدى ايگىلى عارىشكەر، كورنەكتى قوعام قايراتكەرى، وتانسۇيگىش ازامات رەتىندە ايرىقشا قادىرلەيدى. ءسىزدىڭ ەڭبەك جولىڭىز جارقىن بەلەستەردەن تۇرادى. ءبىراز جىل كاسىبي ۇشقىش بولىپ، جاڭا اسكەري ۇشاقتاردى سىناقتان وتكىزىپ، ەرەن ەرلىكتىڭ ۇلگىسىن كورسەتە ءبىلدىڭىز. ءسىز زەڭگىر كوككە كوتەرىلگەن قازاقتىڭ تۇڭعىش عارىشكەرى اتاندىڭىز. ەلىمىزدىڭ الەم الدىنداعى مارتەبەسىن ارتتىرۋعا، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا، ۇلتتىق اەروعارىش، قورعانىس ونەركاسىبى سالالارىنىڭ دامىتۋىنا قوسقان ۇلەسىڭىز وتە مول. پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى بولعان كەزىڭدە تەرەڭ ءبىلىمىڭىز بەن ومىرلىك تاجىريبەڭىزدى وتاندىق زاڭنامانى جەتىلدىرۋ ىسىنە ارنادىڭىز. الداعى كەزەڭدە ەسەلى ەڭبەگىڭىزدىڭ جەمىسىن كورىپ، ەل-جۇرتتىڭ سىي-قۇرمەتىنە بولەنە بەرۋىڭىزگە تىلەكتەستىگىمدى بىلدىرەمىن. سىزگە مىقتى دەنساۋلىق، ۇزاق عۇمىر، وتباسىڭىزعا باق-بەرەكە تىلەيمىن، - دەلىنگەن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇتتىقتاۋ حاتىندا، - دەلىنگەن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇتتىقتاۋ حاتىندا.
پرەمەر-مينيستر 1-شىلدەدە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى كۇشىنە ەنگەنىن اتاپ ءوتتى. اتالعان قۇجات ادىلەتتى مەملەكەت قۇرۋ تۇجىرىمداماسىن بەكىتىپ، ەلىمىزدىڭ ودان ءارى دامۋ باعدارىن ايقىندايدى.
- بۇگىندە پرەزيدەنتىمىزدىڭ «ادىلەتتى قازاقستان» باستاماسىنا ءاردايىم قولداۋ ءبىلدىرىپ، جاڭا كونستيتۋتسيادا ايقىندالعان ۇلتتىڭ جاڭا ساپاسىن قالىپتاستىرۋ ىسىنە دە ايانباي اتسالىسىپ ءجۇرسىز. ويتكەنى، وتانشىلدىق، ادىلدىك، زاڭ مەن ءتارتىپ، ەرلىك پەن ەڭبەكقورلىق سياقتى اسىل قاسيەتتەردى جاستاردىڭ بويىنا سىڭىرۋدە الاش جۇرتىنىڭ ادال پەرزەنتى، حالقىمىزدىڭ حاس باتىرى رەتىندە ءسىزدىڭ الاتىن ورنىڭىز ەرەكشە، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
سالتاناتتى ءىس-شاراعا اەروعارىش سالاسىنىڭ، قارۋلى كۇشتەر مەن گەنەرالدار كەڭەسىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق وتاندىق جانە شەتەلدىك عارىشكەر-ۇشقىشتار، سىناقشى-ۇشقىشتار، ينجەنەرلەر مەن كونسترۋكتورلار قاتىستى.
جيىنعا قاتىسۋشىلار الدىندا ءسوز سويلەگەن پرەمەر-مينيستر عارىش سالاسىنىڭ قازاقستاننىڭ تەحنولوگيالىق دامۋىنا قوسىپ وتىرعان ماڭىزدى ۇلەسىن اتاپ ءوتتى. ەلىمىزدە ۇلتتىق سپۋتنيكتىك بايلانىس جانە جەردى قاشىقتان زوندتاۋ جۇيەلەرى جۇمىس ىستەيدى، اۋىل شارۋاشىلىعى، ەكولوگيا جانە وزگە دە سالالاردىڭ قاجەتتىلىگى ءۇشىن دەرەكتەردى وڭدەۋ جۇيەسى جەتىلدىرىلۋدە، سونىمەن قاتار دەرەكتەردى وڭدەۋ مۇمكىندىكتەرى كەڭەيتىلىپ، شالعايداعى ەلدى مەكەندەردىڭ ينتەرنەتكە قولجەتىمدىلىگى ارتىپ كەلەدى. سونداي-اق بايقوڭىر عارىش ايلاعىنان «سۇڭقار» زىمىران-تاسىعىشىنىڭ ءساتتى سىناقتىق ۇشىرىلۋى وتاندىق عارىش سالاسىنىڭ دامۋىنداعى جاڭا كەزەڭنىڭ باستالۋىنا جول اشقانى ەرەكشە اتاپ ءوتىلدى.
ايتا كەتەيىك، 27-شىلدەدە تۇڭعىش قازاق عارىشكەرى، كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى، حالىق قاھارمانى، كورنەكتى مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى، اۆياتسيا گەنەرال-مايورى توقتار اۋباكىروۆ 80 جاسقا تولدى.