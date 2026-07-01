پرەمەر-مينيستر: بارلىق مەملەكەتتىك جانە قوعامدىق ينستيتۋتتاردى تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ كۇشىنە ەنۋىنە بايلانىستى مالىمدەمە جاسادى. بۇگىن مينيسترلەر كابينەتى جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ كۇشىنە ەنۋى اياسىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىن ورىنداۋ بارىسىن قارايدى.
ۇكىمەت باسشىسى جاڭا اتا زاڭ - ەلىمىزدىڭ الداعى ونداعان جىلداعى دامۋ باعدارىن ايقىندايتىن نەگىزگى قۇجات ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- اتا زاڭنىڭ قابىلدانۋى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ باسشىلىعىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان ەلىمىزدى جاڭعىرتۋدىڭ جاڭا كەزەڭىن ازاماتتارىمىزدىڭ جاپپاي قولدايتىنىن انىق كورسەتتى. جاڭا كونستيتۋتسيا ەكونوميكالىق كورسەتكىشتەرمەن عانا ولشەنبەيتىن، وزىق ءارى قارقىندى دامۋدىڭ بەرىك ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزىن قالىپتاستىرادى، - دەدى و. بەكتەنوۆ ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت باسشىسى قازاقستان جاھاندىق وزگەرىستەردىڭ كوشىن قۋىپ جەتۋمەن عانا شەكتەلمەي، جاڭا ەكونوميكالىق احۋالدى قالىپتاستىراتىن بەلسەندى قاتىسۋشىعا اينالۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى. جۇرگىزىلىپ جاتقان رەفورمالاردىڭ بارلىعى ءدال وسى مىندەتتەردى جۇزەگە اسىرۋعا باعىتتالعان. ال ولاردىڭ ءتۇپ نەگىزىندە جاڭا كونستيتۋتسيامىز تۇر.
- بارلىق مەملەكەتتىك جانە قوعامدىق ينستيتۋتتاردى تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ باستالدى. جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان وزگەرىستەردىڭ بارلىعى قوعامداعى تۇراقتىلىقتى ودان ءارى ساقتاۋ، ازاماتتاردىڭ ءال- اۋقاتىن لايىقتى دەڭگەيدە قامتاماسىز ەتۋ، زاڭ مەن ءتارتىپ قاعيداتىن نىعايتۋ سونداي- اق قازاقستاندىقتاردىڭ وزىق ويلى ءارى جوعارى ينتەللەكتۋالدى بۋىنىن قالىپتاستىرۋ ءۇشىن نەگىز بولىپ تابىلادى. وسى تۇرعىدا جاڭا كونستيتۋتسيامىزدىڭ ساپالى ىسكە اسىرىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قابىلدانىپ جاتقان شارالاردى قارايمىز، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەندى. جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم ناتيجەسىندە قابىلدانعان تاريحي قۇجات مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن، قوعامنىڭ دامۋ باعىتىن تۇبەگەيلى وزگەرتپەك.