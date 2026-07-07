پرەمەر-مينيستر گاز سالاسىن دامىتۋ بويىنشا ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا گاز سالاسىن دامىتۋ بويىنشا ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى.
ول گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىن جانداندىرۋدى، گاز تاسىمالداۋ ينفراقۇرىلىمىن كەڭەيتۋدى جانە ەلدى مەكەندەردى گازداندىرۋ قارقىنىن ارتتىرۋدى تاپسىردى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىن دامىتۋ گاز سالاسىنىڭ ۇزاق مەرزىمدى تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتەتىن ماڭىزدى باعىتتاردىڭ ءبىرى. وسىعان بايلانىستى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنە «قازمۇنايگاز» كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، جاڭا پەرسپەكتيۆالى ۋچاسكەلەردى گەولوگيالىق زەرتتەۋ جۇمىستارىنا تارتۋدى جەدەلدەتۋ مىندەتى قويىلدى.
سونىمەن قاتار ۇكىمەت باسشىسى گاز تاسىمالداۋ جۇيەسىن دامىتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىنا دا توقتالدى. ونىڭ سوزىنشە، بەينەۋ-بوزوي-شىمكەنت گاز قۇبىرىنىڭ ەكىنشى جەلىسى مەن ەسىل-استانا جاڭا گاز قۇبىرىن سالۋ جوبالارى ستراتەگيالىق مانگە يە.
بۇل جوبالار استانا قالاسىن، وڭتۇستىك جانە سولتۇستىك وڭىرلەردى گازبەن قامتۋدى جاقسارتىپ، ونەركاسىپتىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەدى جانە قازاقستاننىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن ارتتىرادى.
بۇگىندە قازاقستان حالقىنىڭ شامامەن %65 ى تابيعي گازبەن قامتاماسىز ەتىلگەن. مەملەكەت باسشىسى گازداندىرۋ دەڭگەيىن %80 عا جەتكىزۋ جونىندە مىندەت قويعان.
پرەمەر-مينيستر ءوڭىر اكىمدىكتەرىنە ماگيسترالدىق ينفراقۇرىلىم نىساندارىن ىسكە قوسۋ مەرزىمدەرىن جەرگىلىكتى گاز تاراتۋ جۇيەلەرىنىڭ دايىندىعىمەن ۇيلەستىرۋدى تاپسىردى.
- تيىمدىلىكتىڭ باستى كورسەتكىشى تارتىلعان قۇبىرلاردىڭ ۇزىندىعى عانا ەمەس، ۇيلەرىندە گاز پايدا بولىپ، جەلىگە ناقتى قوسىلعان ابونەنتتەر سانى بولۋى ءتيىس، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ۇكىمەت وتىرىسىندا گاز سالاسىن سيفرلاندىرۋ ماسەلەسى دە قارالدى. پرەمەر-مينيستر جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگىنە ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، گازدى ەسەپكە الۋدىڭ ءبىرىڭعاي تسيفرلىق پلاتفورماسىن قۇرۋدى تاپسىردى.
سونداي-اق سۇيىتىلعان مۇناي گازى نارىعىنداعى جاعدايعا نازار اۋدارىلدى.
ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنە «قازمۇنايگاز» كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، ءبىر اي ىشىندە سۇيىتىلعان گاز ءوندىرۋ كولەمىن ارتتىرۋ جوسپارىن ازىرلەۋ مىندەتى جۇكتەلدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا گازداندىرۋ دەڭگەيى %64,2 جەتكەنى بەلگىلى بولدى.