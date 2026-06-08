پرەمەر-مينيستر استاناداعى ءىرى وندىرىستىك جوبالاردى ارالادى
استانا. KAZINFORM - ولجاس بەكتەنوۆ پرەزيدەنتتىڭ ناقتى سەكتوردى دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋ بارىسىن تەكسەردى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەمەر-مينيستر استانا قالاسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا پرەزيدەنتتىڭ ونەركاسىپتى دامىتۋ، ينفراقۇرىلىمدى نىعايتۋ جانە ا و ك- تەگى قايتا وڭدەۋدى تەرەڭدەتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋ بارىسىن تەكسەردى. ولجاس بەكتەنوۆ لوگيستيكالىق ورتالىق، مەديتسينالىق بۇيىمدار وندىرەتىن زاۋىت، نان-توقاش، ءسۇت جانە ەت ونىمدەرىن شىعاراتىن كاسىپورىندارعا باردى.
استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك قالا ەكونوميكالىق دامۋدىڭ جوعارى قارقىنىن ساقتاپ، ەلىمىزدىڭ جەتەكشى ىسكەرلىك ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى رەتىندەگى ءرولىن نىعايتىپ وتىرعانىن باياندادى. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جالپى وڭىرلىك ءونىم كولەمى 18,9 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. ەلوردا نەگىزگى كاپيتالعا تارتىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى بويىنشا رەسپۋبليكادا ءبىرىنشى ورىندا تۇر. بيىلعى ءتورت ايدا 587 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلدى، ونىڭ شامامەن 80 پايىزىن جەكە ينۆەستيتسيالار قۇرادى. قازىرگى تاڭدا استانادا 246 مىڭ شاعىن جانە ورتا بيزنەس سۋبەكتىسى جۇمىس ىستەيدى. بۇل سەكتوردا شامامەن 560 مىڭ ادام جۇمىسپەن قامتىلعان. ش و ب- تىڭ قالا ەكونوميكاسىنا قوسقان ۇلەسى رەكوردتىق دەڭگەيگە - 66 پايىزعا جەتتى. 2026-جىلى 26 ونەركاسىپتىك جوبانى ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان. قازىردىڭ وزىندە قۇنى 32 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 8 جوبا پايدالانۋعا بەرىلىپ، 500 گە جۋىق جۇمىس ورنى اشىلدى. سونداي-اق جىل سوڭىنا دەيىن قۇنى 36 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 18 جوبانى ىسكە قوسىپ، مىڭعا جۋىق جۇمىس ورنىن اشۋ كوزدەلىپ وتىر.
پرەمەر-مينيسترگە «Technodom» كوتەرمە-بولشەك ساۋدا كاسىپورنى» ا ق زاماناۋي لوگيستيكالىق ورتالىعىندا كەشەننىڭ جۇمىسى مەن ەلوردانىڭ كولىك جانە قويما ينفراقۇرىلىمىن ودان ءارى دامىتۋ جوباسى تانىستىرىلدى.
اۋدانى 22 مىڭ شارشى مەتردەن اساتىن لوگيستيكالىق ورتالىق 11 مىڭ پاللەتتىك ورىنعا ەسەپتەلگەن. مۇندا جالپى اۋماعى 3,5 مىڭ شارشى مەتردى قۇرايتىن تەمپەراتۋرالىق رەجيمى بار ءۇي- جايلار قاراستىرىلعان. كاسىپورىن تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيدى جانە تاۋارلاردى قابىلداۋ مەن ساقتاۋدان باستاپ، ولاردى جيناقتاۋ جانە جونەلتۋگە دەيىنگى قىزمەتتەردىڭ تولىق تسيكلىن قامتاماسىز ەتەدى. ورتالىق قويمانى باسقارۋدىڭ اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەلەرىمەن جانە تيىمدىلىكتى باقىلاۋ قۇرالدارىمەن جابدىقتالعان. بۇگىندە لوگيستيكالىق كەشەن جۇمىس اۋقىمىمەن 100 پايىز قامتىلعان. ورتالىقتىڭ قىزمەتىن Wildberries ،Ascona ،Gold Service Logistic جانە باسقا دا كومپانيالار پايدالانادى. نىساندا 200 دەن استام جۇمىس ورنى اشىلعان.
سونىمەن قاتار پرەمەر-مينيسترگە جەكە ينۆەستيتسيا كولەمى 300 ميلليون اساتىن 223,1 گەكتار لوگيستيكالىق پارك جوباسى تانىستىرىلدى. الەۋەتتى قاتىسۋشىلار اراسىندا YXE Trading Service Group ،S Sistem Lojistik Hizmetler، «قازپوشتا» جانە Rhino Logistic كومپانيالارى بار.
سونداي-اق استانا قالاسىندا Wildberries Kazakhstan كومپانياسىنىڭ ءىرى لوگيستيكالىق حاب قۇرىلىسىنىڭ بارىسى تانىستىرىلدى. جالپى اۋماعى 160 مىڭ شارشى مەتردى قۇرايتىن جوبا اياسىندا 6 مىڭ جۇمىس ورنىن اشۋ كوزدەلگەن. نىساندى پايدالانۋعا بەرۋ 2027-جىلدىڭ 1-توقسانىنا جوسپارلانعان. جوبانىڭ ينۆەستيتسيا كولەمى - 47,7 ميلليارد تەڭگە.
ولجاس بەكتەنوۆ لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ ەكونوميكانىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋدىڭ جانە قازاقستاننىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن ودان ءارى نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى شارتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. پرەزيدەنت جاريالاعان تسيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلىن ەسكەرە وتىرىپ، سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋگە جانە پروتسەستەردى اۆتوماتتاندىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارۋ كەرەك.
«Heart Center Foundation» ق ق زاۋىتىندا ولجاس بەكتەنوۆ مەديتسينالىق ماقساتتاعى پلاستيكالىق بۇيىمدار ءوندىرىسىنىڭ ىسكە قوسىلۋىمەن جانە كاسىپورىننىڭ تەحنولوگيالىق جابدىقتالۋىمەن تانىستى. جوبانىڭ سوڭعى كەزەڭى جۇزەگە اسىرىلۋدا. زاۋىت 2026-جىلدىڭ مامىر ايىندا پايدالانۋعا بەرىلگەن، تامىزدا بارلىق جەلى بويىنشا ءونىم شىعارۋ باستالادى، ال بيىلعى قىركۇيەك ايىندا تولىق قۋاتىنا شىقپاق.
جوبا «قازاق مىس كورپوراتسياسى» ج ش س- ءنىڭ قولداۋىمەن 1-يندۋستريالىق پارك اۋماعىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. ينۆەستيتسيالاردىڭ جالپى كولەمى - شامامەن 5,1 ميلليارد تەڭگە. كاسىپورىننىڭ نەگىزگى ءونىمى - ALEM اتاۋىمەن قىسقارتىلعان Astana life Ex-situ Machine جوباسى. بۇل قازاقستاندىق ينجەنەرلەر مەن دارىگەرلەردىڭ دونورلىق اعزالاردى ساقتاۋ، قالپىنا كەلتىرۋ جانە تاسىمالداۋ ءۇشىن جاساپ شىعارعان بىرەگەي ازىرلەمەسى. تەحنولوگيا دونورلىق اعزانىڭ ساقتالۋ مەرزىمىن بىرنەشە ساعاتتان ءبىر تاۋلىككە دەيىن جانە ودان دا كوپ ۇزارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، بۇل وتاندىق ترانسپلانتولوگيا ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى. وندىرىستە وتاندىق شيكىزاتتى - اتىراۋ قالاسىنداعى KPI زاۋىتىنىڭ پلاستيكالىق تۇيىرشىكتەرىن پايدالانۋ جوسپارلانۋدا، بۇل مەديتسينالىق بۇيىمدار ءوندىرىسىن لوكاليزاتسيالاۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. زاۋىتتىڭ جوبالىق قۋاتى 15-20 بىرلىك ALEM جابدىعىن شىعارۋعا جەتەدى، ول دەگەنىمىز، جىلىنا بيوماتەريالدى ىرىكتەۋگە ارنالعان شامامەن 6 ميلليون كونتەينەر جانە 45 مىڭ درەناجدىق قۇرىلعى.
UMC قورىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى يۋري پيا مۇنداي ءوندىرىستى ىسكە قوسۋ يمپورتتىق مەديتسينالىق شىعىنداۋعا ارنالعان ماتەريالدارعا تاۋەلدىلىكتى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- مەديتسيناعا ارنالعان كوپتەگەن كەرەك-جاراقتاردى، اسىرەسە كارديولوگيا مەن كارديوحيرۋرگياعا قاتىستى زاتتاردى، ءبىز شەتەلدەن ساتىپ الامىز. COVID- تەن كەيىن ءبىز كوپتەگەن قۇرالدارعا تاۋەلدى بولىپ قالدىق، سوندىقتان ءوندىرىستى وزىمىزدە باستاۋعا، اۋەلى كارديولوگيا مەن كارديوحيرۋرگيادان باستاۋعا، سونىڭ ىشىندە، دونورلىق ورگانداردى ساقتاۋعا ارنالعان اپپارات جاساۋ تۋرالى ءوزىمىزدىڭ يدەيامىزدى ەنگىزۋگە شەشىم قابىلدادىق. بۇگىنگى تاڭدا ءبىز وسىنداي اپپاراتتىڭ ءپروتوتيپىن ازىرلەپ قويدىق، ەندى ەلىمىزدە ونىڭ ءوندىرىسىن باستاۋعا شەشىم قابىلدادىق. وسى جىلدىڭ سوڭىنا قاراي زاۋىتتا العاشقى ۇلگىنى شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى يۋري پيا.
ولجاس بەكتەنوۆ عىلىمي ازىرلەمەلەر نەگىزىندە وتاندىق مەديتسينا ونەركاسىبىن دامىتۋدىڭ جانە ولاردى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنا ءىس جۇزىندە ەنگىزۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى. قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى بويىنشا 76 جىلدىق كورسەتكىشكە جاقىندادى. زاماناۋي مەديتسينالىق كومەككە قول جەتىمدىلىكتى كەڭەيتە وتىرىپ، وسى ديناميكانى جالعاستىرۋ قاجەت.
«RnR Group» ج ش س- ءنىڭ نان-توقاش جانە ءسۇت ونىمدەرىن شىعارۋ زاۋىتتارىندا ولجاس بەكتەنوۆ كاسىپورىنداردىڭ وندىرىستىك قۋاتتارىن جانە جۇمىستى ۇيىمداستىرۋ جاعدايلارىن قاراپ شىقتى.
پرەمەر-مينيسترگە قايتا وڭدەۋدى دامىتۋعا، وتاندىق ازىق-تۇلىك ونىمدەرىن شىعارۋدى كەڭەيتۋگە جانە ەلوردانىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋعا جالپى قۇنى 8,8 ميلليارد تەڭگە بولاتىن جوبالار باعىتتالعانى باياندالدى. وندىرىستەردىڭ قۋاتتىلىعى - تاۋلىگىنە 25 تونناعا دەيىن ۇن ونىمدەرى جانە 100 تونناعا دەيىن ءسۇت ونىمدەرى. كاسىپورىندار جەرگىلىكتى شيكىزات بازاسىن پايدالانادى. ونىمدەر ەلوردانىڭ ساۋدا نۇكتەلەرىنە، الەۋمەتتىك نىساندارى مەن جەلىلەرىنە جەتكىزىلەدى.
استانا قالاسىنىڭ ينۆەستيتسيالار جانە كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى حالەل اكىمجانوۆ ەلوردانىڭ ازىق- تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋ باعىتىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى باياندادى. 2025-2026-جىلدارى استانادا سىيىمدىلىعى 12 مىڭ توننا بولاتىن 2 كوكونىس قويماسى جانە جىلىنا 53 مىڭ توننا ءونىم وڭدەۋگە قاۋقارلى 3 قايتا وڭدەۋ زاۋىتى ىسكە قوسىلدى. 18 مىڭ توننا كوكونىس جەتكىزۋ بويىنشا كەلىسىمشارتتار جاسالدى. الداعى ەكى جىلدا اگروونەركاسىپتىك كەشەن سالاسىندا جالپى قۇنى 180 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن 7 ينۆەستيتسيالىق جوبانى ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر. ناتيجەسىندە 1,6 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنى اشىلادى.
پرەمەر-مينيستر «استانا ەتكوم» ج ش س ەت وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ الاڭىندا بولىپ، ءوندىرىستىڭ تەحنولوگيالىق ۇدەرىسىمەن جانە شىعارىلاتىن ءونىم تۇرلەرىمەن تانىستى.
كاسىپورىن ديرەكتورى نۇرلان ايتبايەۆ زاۋىت 2026-جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىندا پايدالانۋعا بەرىلەتىنىن مالىمدەدى. جوبالىق قۋاتى تاۋلىگىنە 50 تونناعا دەيىن دايىن ءونىمدى، ياعني جىلىنا 18 مىڭ توننادان استام ءونىم شىعارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. شيكىزاتتى وتاندىق وندىرۋشىلەردەن، سونىڭ ىشىندە «ايتاس» ا ق، «KazBeef» ج ش س جانە وڭىرلەردەگى شارۋا قوجالىقتارىنان ساتىپ الۋ جوسپارلانۋدا. العاشقى كەزەڭدە كاسىپورىندا 100 گە دەيىن جۇمىس ورنى اشىلسا، تولىق قۋاتقا شىققاننان كەيىن بۇل كورسەتكىش 300 گە دەيىن جەتەدى. كادر دايارلاۋ ماقساتىندا كاسىپورىن كوللەدجدەر مەن باسقا دا وقۋ ورىندارىنىڭ ستۋدەنتتەرىن وقىتۋدى ۇيىمداستىردى، ولارعا كەيىننەن جۇمىسقا ورنالاسۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان.
ولجاس بەكتەنوۆ تەرەڭ وڭدەۋ اگروونەركاسىپتىك كەشەندى دامىتۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس ۇكىمەت اگرارلىق سەكتوردى قولداۋدى كۇشەيتىپ، ونىڭ ىشىندە بيولوگيالىق قاۋىپسىزدىكتىڭ نەگىزى بولىپ سانالاتىن ۆەتەريناريا سالاسىن دامىتۋعا، ينفراقۇرىلىمدى جەتىلدىرۋگە جانە باقىلاۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋعا باسىمدىق بەرىپ وتىر. قازاقستاننىڭ اۋسىلدان تازا ەل مارتەبەسىن الۋى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا جانە ەكسپورتتىق مۇمكىندىكتەردى كەڭەيتۋگە قوسىمشا جول اشادى. تۇراقتى شيكىزات بازاسى مەن سوڭعى جىلدارداعى جوعارى ونىمدىلىك بۇل قايتا وڭدەۋ كولەمىن ارتتىرۋعا، دايىن ءونىم شىعارۋدى كوبەيتۋگە جانە وتاندىق تاۋارلاردى ىشكى ءارى سىرتقى نارىقتارعا ىلگەرىلەتۋگە قولايلى جاعداي قالىپتاستىرادى.
- پرەزيدەنت ەلورداعا ەرەكشە مىندەتتەر جۇكتەپ وتىر: استانا ءاردايىم اۋقىمدى باستامالاردىڭ الدىڭعى شەبىندە بولىپ، بارلىق وڭىرلەرگە ۇلگى بولۋى ءتيىس. ەلوردا ينفراقۇرىلىم، ونەركاسىپ، لوگيستيكا، تسيفرلىق شەشىمدەر جانە الەۋمەتتىك سالا باعىتتارىندا دامۋدىڭ جوعارى قارقىنىن قالىپتاستىرۋى قاجەت. ءاربىر جوبا قالانىڭ ەكونوميكاسىن نىعايتىپ، جۇمىس ورىندارىن اشىپ، ازاماتتاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ارتتىرىپ، بيزنەس ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشۋى ماڭىزدى. سوندىقتان اكىمدىك پەن سالالىق مينيسترلىكتەردىڭ مىندەتى - جوبالاردى سۇيەمەلدەۋدى قامتاماسىز ەتۋ، كاسىپورىنداردى ۋاقتىلى ىسكە قوسۋ جانە وندىرىستەردىڭ تۇراقتى جۇكتەلۋىنە جاعداي جاساۋ، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
بۇدان بۇرىن ولجاس بەكتەنوۆ جەڭىل ونەركاسىپتى دامىتۋ تاسىلدەرىن قايتا قاراۋدى تاپسىرعانىن جازدىق.