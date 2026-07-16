پرەمەر-ءمينيستردىڭ تاپسىرماسىمەن ەكى مينيستر «سەمەي ورمانىنا» اتتاندى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ تاپسىرماسى بويىنشا «سەمەي ورمانى» اۋماعىنداعى جۇمىستاردى ۇيلەستىرۋ ءۇشىن توتەنشە جاعدايلار جانە ەكولوگيا مينيسترلەرى وڭىرگە جىبەرىلدى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى شىڭعىس ءارىنوۆ پەن ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆقا «سەمەي ورمانى» اۋماعىندا ورمان ءورتىن ءسوندىرۋ جۇمىستارىن ۇيلەستىرۋ ماقساتىندا اباي وبلىسىنا شۇعىل بارۋدى تاپسىردى.
جاقىن ماڭداعى ەلدى مەكەندەردى قورعاۋ جانە ءورتتىڭ ودان ءارى تارالۋىنىڭ الدىن الۋ شارالارىن كۇشەيتۋ تاپسىرىلدى.
2026-جىل 16-شىلدە ساعات 16:00 دەگى جاعداي بويىنشا ءورت سوندىرۋگە 400 دەن استام ادام جانە 100 گە جۋىق تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى. كولەمى 100 توننادان اساتىن سۋ سەبىلدى.
جەدەل شتاب جۇمىسى پرەمەر-ءمينيستردىڭ جەكە باقىلاۋىندا.
ايتا كەتەلىك ايتا كەتەلىك سەمەي ورمانىنداعى ءورت 60 گەكتار اۋماقتى شارپىدى. سونىمەن قاتار «سەمەي ورمانى» رەزەرۆاتىندا ءورت شىققان سوڭ لاگەردەگى 200 گە جۋىق بالا ەۆاكۋاتسيالاندى. جالىندى ءسوندىرۋ ءۇشىن 102 توننا سۋ توگىلدى.