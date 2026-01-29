ەرقانات كوپجاسار ۇلى: وتباسى ينستيتۋتىن نىعايتۋ - مەملەكەتتىڭ رۋحاني يممۋنيتەتى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيادا نەكەنى ەر مەن ايەلدىڭ وداعى رەتىندە ناقتىلاۋ - جاي عانا قۇقىقتىق نورما ەمەس، بۇل قوعامنىڭ ىرگەلى قۇندىلىقتارىن قورعاۋعا باعىتتالعان ستراتەگيالىق شەشىم. بۇل پىكىردى جۋرناليست، كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيا مۇشەسى ەرقانات كوپجاسار ۇلى ءبىلدىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل نورما قوعامدا ارا-تۇرا تۋىندايتىن داۋلى ءارى نەگىزسىز پىكىرتالاستارعا ناقتى جاۋاپ بەرىپ، «وتان - وتباسىدان باستالادى» دەگەن ۇستانىمدى زاڭ دەڭگەيىندە بەكەمدەيدى. ال مۇنىڭ تۇپكى ءمانى - ۇرپاق تاربيەسىنىڭ دۇرىس ارنادا قالىپتاسۋىنا قۇقىقتىق ءارى يدەولوگيالىق تىرەك قالىپتاستىرۋ.
- قازىرگى الەمدە قۇندىلىقتار جۇيەسى قۇبىلىپ، ءتۇرلى جات اعىمدار كۇشەيىپ وتىرعان كەزەڭدە مەملەكەتتىڭ وتباسى ينستيتۋتىنا قاتىستى ۇستانىمى ايقىن ءارى بۇلتارىسسىز بولۋى قاجەت. نەكەنى ەر مەن ايەلدىڭ وداعى رەتىندە كونستيتۋتسيادا ناقتىلاۋ - مەملەكەتتىڭ ىشكى تۇراقتىلىعىن ساقتايتىن، قوعامدى ىشتەي السىرەتەتىن ىقپالدارعا قارسى تۇراتىن وزىندىك يممۋنيتەتى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ەرقانات كوپجاسار ۇلى وتباسى قۇندىلىقتارىن تەك كونستيتۋتسياعا ەنگىزۋمەن شەكتەلۋگە بولمايتىنىن اتاپ ءوتتى. نورمانىڭ ومىرشەڭ بولۋى ءۇشىن ناقتى الەۋمەتتىك جانە قۇقىقتىق تەتىكتەر قاجەت.
- وتباسىنىڭ بەرىكتىگى كوبىنە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاعدايعا بايلانىستى. سوندىقتان جاس وتباسىلارعا ارنالعان جەڭىلدەتىلگەن تۇرعىن ءۇي باعدارلامالارىن كەڭەيتىپ، كوپبالالى وتباسىلارعا كورسەتىلەتىن الەۋمەتتىك قولداۋدى جۇيەلى ءارى مازمۇندى ەتۋ قاجەت. اجىراسۋدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن تەك سوت شەشىمىنە يەك ارتپاي، مەدياتسيا مەن پسيحولوگيالىق قولداۋ ينستيتۋتتارىن مەملەكەتتىك دەڭگەيدە دامىتۋ ماڭىزدى، - دەدى كوميسسيا مۇشەسى.
سونداي-اق بالا تاربيەسىمەن اينالىساتىن اتا-انالارعا، اسىرەسە انالارعا، قاشىقتان جۇمىس ىستەۋ نەمەسە يكەمدى ەڭبەك كەستەسىن ۇسىنۋ ارقىلى وتباسى مەن مانساپتى قاتار الىپ جۇرۋگە جاعداي جاساۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
- مەن جۋىردا قىزىلوردا قالاسىندا وتكەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ وتىرىسىندا 2026 -جىلدى «وتباسى جىلى» دەپ جاريالاۋدى ۇسىندىم. بۇل باستاما وتباسى ينستيتۋتىن نىعايتۋعا باعىتتالعان كەشەندى ساياساتتىڭ باستاۋى بولۋعا ءتيىس، - دەدى ەرقانات كوپجاسار ۇلى.
ايتا كەتەيىك، وسى اپتادا پرەزيدەنتكە كونستيتۋتسيانىڭ قورىتىندى ءماتىنى ۇسىنىلۋى مۇمكىن.