نۇرقانات جاقىپباي: ەڭ باقىتتى ءسات - شاكىرتتەرىمنىڭ مەنەن اسىپ ءتۇسۋى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى، رەجيسسەر نۇرقانات جاقىپباي قازىرگى قازاق تەاترىنىڭ دامۋى، جاستار تەاترىنىڭ قالىپتاسۋى جانە شاكىرت تاربيەسى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
ونەر يەسى بۇگىندە وڭىرلەردە جاستار تەاترلارىنىڭ اشىلا باستاعانىن قازاق تەاترى ءۇشىن ماڭىزدى ءۇردىس دەپ باعالايدى. بۇل تۋرالى ول Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ باعدارلاماسىندا ايتتى.
نۇرقانات جاقىپبايدىڭ ايتۋىنشا، استانادا جاستار تەاترىن قۇرۋ يدەياسى دا كۇتپەگەن جەردەن كەلگەن. ول كەزدە رەجيسسەردىڭ شاكىرتتەرى وقۋىن اياقتاپ، ءارقايسىسى ءار جاققا كەتكەلى تۇرعان. استانا تاراپىنان ۇسىنىس تۇسكەن سوڭ، شاكىرتتەرىن جيناپ، جاڭا تەاتردى بىرگە قۇرۋعا شەشىم قابىلداعان.
- استانادان ۇسىنىس ءتۇستى، جاستار تەاترىن اشۋ جايلى. مەن ونى دا كۇتكەن جوقپىن. بالالارىمدى قيماي جۇرگەنمىن. جان-جاققا تاراپ كەتەدى-اۋ، بىرگە جۇرسە دۇرىس بولاتىن ەدى دەپ ويلادىم. ءساتىن سالدى. جينالدىق تا، استاناعا شىقتىق. قازىر وڭىرلەردە جاستار تەاترلارى اشىلا باستادى. بۇرىن ونداي بولماعان. ءبىر قىزىعى، ولار بىزدەن كوردى دە، «بىزدە دە بولادى ەكەن عوي» دەگەن وي كەلدى. قازىر بۇكىل وبلىستا جاستار تەاترى اشىلدى. بۇدان اسقان باقىت بار ما؟ - دەدى رەجيسسەر.
ونەر يەسى ءۇشىن تەاتردىڭ باستى ناتيجەسى تەك قويىلىمنىڭ كوركەمدىك دەڭگەيىمەن ولشەنبەيدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، سپەكتاكل كورەرمەننىڭ ومىرىنە اسەر ەتىپ، قيىن ساتتە دەمەۋ بولا السا، نەگىزگى ميسسيانىڭ ورىندالعانى.
نۇرقانات جاقىپباي بىرنەشە جىل بۇرىنعى ءبىر وقيعانى ەرەكشە ىقىلاسپەن ەسكە الدى.
- ءبىر كۇنى سپەكتاكلدەن كەيىن كابينەتكە كەلىپ، سپەكتاكل قانداي بولدى دەپ قايتا-قايتا ويلانىپ وتىردىم. سوسىن سىرتتان بىرەۋ كەلىپ، ءسىزدى ءبىر قىز كۇتىپ تۇر دەدى. جاقىنداپ كەلسەم، كوزى وتە مۇڭلى قىز جىلاپ تۇر ەكەن. يىعىما باسىن قويىپ جىلادى. «اعا، ءسىز بۇگىن مەنى ەڭ قيىن جولعا كەتىپ بارا جاتقان جەرىمنەن قۇتقاردىڭىز. سىزگە راحمەت، ولىمنەن قۇتقارىپ قالدىڭىز» دەدى. راحمەتىن ايتىپ، باسىن كوتەرىپ كەتتى. ونەردىڭ قۇدىرەتى وسى. بۇل وقيعا ماڭگى ەسىمدە قالدى. ءبىر ادامعا سەپتىگىڭ ءتيدى. كەشە ماراپات كەزىندە تۋرا وسىنى ەسىمە الدىم، - دەدى ول.
رەجيسسەر شىعارماشىلىق جولىندا شاكىرت تاربيەسىنە ەرەكشە ءمان بەرگەنىن ايتتى. داۋرەن شەرعازين، ءادىل احمەتوۆ، اينۇر راحيموۆا سەكىلدى شاكىرتتەرىنىڭ ونەردە ءوز ورنىن قالىپتاستىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- شاكىرت ۇستازىنان اسىپ تۇسكەن ءسات - ەڭ باقىتتى ءسات. ءبىر دەمالىپ قالاسىڭ. ءومىردىڭ ءمانى سول. داۋرەن شەرعازين، ءادىل احمەتوۆ، اينۇر راحيموۆا سەكىلدى شاكىرتتەرىم ونەردە ءوز ورنىن قالىپتاستىردى. شاكىرتتەرىممەن قارىم-قاتىناسىم كاسىبي شەڭبەرمەن عانا شەكتەلمەگەن. جاس تەاتر ۇجىمىمەن بىرگە جۇرگەن العاشقى كەزەڭدەردە تۇرمىستىق قيىندىقتاردى دا بىرگە بولىستىك، - دەدى نۇرقانات جاقىپباي.
نۇرقانات جاقىپبايدىڭ ايتۋىنشا، ونەر جولىندا ەڭ ماڭىزدىسى - ۇنەمى العا ۇمتىلۋ. ول وزىنە ماقسات قويعاننان كەيىن جولداعى قيىندىقتارعا قاراماي، كەلەسى شىعارماسىن ويلاپ، ىزدەنىستى جالعاستىرا بەرەتىنىن جەتكىزدى.
جاقىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ قولىنان قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى اتاعىن العان رەجيسسەر بۇل ماراپاتتى كۇتپەگەنىن دە ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، ول جوعارى ماراپاتتى جەكە ءوزىنىڭ عانا ەمەس، بىرگە ەڭبەك ەتكەن شاكىرتتەرىنىڭ ەڭبەگىنە بەرىلگەن باعا دەپ قابىلدايدى.
- مەن جالپى مۇنداي ماراپات كۇتكەن جوق ەدىم، بىلگەن دە جوقپىن. بىلمەي كەلدىم. پرەزيدەنت كەلىپ ماراپاتتاپ سۇراعاندا، ارينە، ىڭعايسىز سەزىندىم. ءبىر قۋانىشىم، تولقۋىم ارالاس بولدى. سودان كەيىن ەسىمدى جيا باستادىم. بۇل جالعىز مەن ءۇشىن ەمەس، ءوزىم باسقارىپ جۇرگەن شاكىرتتەرىمنىڭ ەڭبەگىنىڭ ارقاسىندا قول جەتكەن دۇنيە دەپ ەسەپتەيمىن، - دەدى رەجيسسەر.
نۇرقانات جاقىپبايدىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە تەاترعا كەلىپ، قويىلىمنان كەيىن اكتەرلەر مەن رەجيسسەرلەردى كۇتىپ تۇراتىن جاستار كوبەيگەن. ول مۇنى كورەرمەننىڭ ونەرگە دەگەن قىزىعۋشىلىعى مەن قۇرمەتىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىنىڭ بەلگىسى دەپ باعالادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، تەاتر ماۋسىمىنىڭ قورىتىندىسىن جازعان ەدىك. بيىل 2,8 ميلليوننان استام كورەرمەن سپەكتاكل تاماشالادى.