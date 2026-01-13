گرەنلانديانى ا ق ش-قا قوسۋ تۋرالى زاڭ قارالدى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش كونگرەسىنىڭ وكىلدەر پالاتاسىنا گرەنلانديانى ا ق ش- قا قوسۋ تۋرالى زاڭ جوباسى ۇسىنىلدى. بۇل باستامانى فلوريدا شتاتىنان سايلانعان رەسپۋبليكاشىل كونگرەسسمەن رەندي فاين كوتەرگەن.
قۇجاتتا ا ق ش پرەزيدەنتىنە دانيامەن كەلىسسوز جۇرگىزىپ، گرەنلانديانى امەريكا قۇرامىنا ەنگىزۋ ءۇشىن قاجەتتى قادامدار جاساۋعا رۇقسات بەرۋ كوزدەلگەن. زاڭ جوباسى قابىلدانعان جاعدايدا، گرەنلانديا ا ق ش- تىڭ شتاتى رەتىندە قاراستىرىلماق. ساياساتكەر بۇل جوبانى قىتاي مەن رەسەيدەن تونەتىن قاۋىپ جاعدايىندا امەريكانىڭ اركتيكاداعى ۇلتتىق مۇددەلەرىن قورعاۋ قاجەتتىلىگىمەن ءتۇسىندىردى.
ال، ەۋرو وداق گرەنلانديانى قارجىلاندىرۋ كولەمىن ەكى ەسەگە ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. الداعى 7 جىل ىشىندە 530 ميلليون ەۋرو بولمەك. تولەمدەر 2028 -جىلدان باستاپ جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل تۋرالى ەۋروپالىق كوميسسيا ءتوراعاسى مالىمدەدى.
ۋرسۋلا فون دەر ليايەننىڭ ايتۋىنشا، ءتيىستى شەشىم ارالدىڭ ەۋرووداق ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزىن كورسەتەدى. بۇعان دەيىن وداق كوشباسشىلارى ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ گرەنلاندياعا قاتىستى تالاپتارىن ايىپتاعان بولاتىن. ال ترامپ ارالدى قورعانىس ماقساتىندا امەريكا قۇراما شتاتتارىنا قوسۋ قاجەت ەكەنىن بىرنەشە رەت مالىمدەگەن.
24.kz