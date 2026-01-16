گرەنلاندياعا ەۋروپالىق اسكەري كونتينگەنت كەلە باستادى
استانا. KAZINFORM - گرەنلانديا استاناسى نۋۋك قالاسىنا فرانسيانىڭ 15 اسكەري قىزمەتكەرىنەن تۇراتىن شاعىن كونتينگەنتى جەتتى. سونىمەن قاتار ءبىرقاتار ەۋروپالىق ەلدەر دانيا باسقاراتىن «اركتيكالىق توزىمدىلىك» دەپ اتالاتىن بارلاۋ سيپاتىنداعى وقۋ-جاتتىعۋلار اياسىندا ارالعا ءوز اسكەريلەرىن جىبەرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى BBC.
بۇل جاعداي گرەنلانديا مەن دانيا وكىلدەرىنىڭ ۆاشينگتوندا ا ق ش تاراپىمەن وتكەن كەلىسسوزدەرىنەن كەيىن ورىن الىپ وتىر. كەزدەسۋ بارىسىندا الەمدەگى ەڭ ۇلكەن ارالدىڭ بولاشاعىنا قاتىستى ورتاق مامىلەگە كەلۋ مۇمكىن بولمادى. ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ گرەنلانديانى باقىلاۋعا الۋ نيەتىن ءتۇرلى جولمەن جۇزەگە اسىرۋعا دايىن ەكەنىن، ءتىپتى كۇش قولدانۋ نۇسقاسىن دا جوققا شىعارمايتىنىن مالىمدەگەن.
وقۋ-جاتتىعۋلارعا قاتىساتىنىن فرانسيا، شۆەتسيا، گەرمانيا، ۇلى بريتانيا جانە نورۆەگيا رەسمي تۇردە حابارلادى. كەيىن بۇل تىزىمگە نيدەرلاندى دا قوسىلدى.
دانيانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى لارس ليەككە راسمۋسسەن گرەنلانديا اۋماعىندا قازىر شامامەن 200 امەريكالىق اسكەري بار ەكەنىن ايتتى. بۇل قىرعي قاباق سوعىس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا الدەقايدا از. ارال حالقىنىڭ جالپى سانى شامامەن 57 مىڭ ادامدى قۇرايدى.
ال دانيانىڭ قورعانىس ءمينيسترى تروەلس لۋند پوۋلسەن وداقتاستاردىڭ قاتىسۋىمەن روتاتسيالىق نەگىزدە تۇراقتىراق اسكەري قاتىسۋ فورماتىن قالىپتاستىرۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن مالىمدەدى. الايدا ەۋروپالىق كۇشتەردىڭ ناقتى كولەمى جاريالانعان جوق. قازىرگى كەزەڭدە بۇل بىرنەشە ونداعان اسكەري قىزمەتكەرمەن عانا شەكتەلىپ وتىر جانە ولاردىڭ گرەنلانديادا قانشا ۋاقىت بولاتىنى بەلگىسىز.
گەرمانيا نۋۋككە A400M اسكەري-كولىك ۇشاعىمەن 13 سارباز جىبەرگەنىن حابارلاپ، ولاردىڭ تەك سەنبى كۇنىنە دەيىن عانا ارالدا بولاتىنىن مالىمدەدى. فرانسيا شامامەن 15 تاۋ جاعدايىنداعى ۇرىسقا ماماندانعان اسكەري قىزمەتكەرىن جولداسا، شۆەتسيا - ءۇش وفيتسەرىن، نورۆەگيا - ەكى، نيدەرلاندى مەن ۇلى بريتانيا ءبىر-ءبىر وفيتسەرىن جىبەرىپ وتىر.
پولشا پرەمەر-ءمينيسترى دونالد تۋسك ەلىنىڭ گرەنلاندياداعى ەۋروپالىق اسكەري ورنالاستىرۋعا قوسىلمايتىنىن ايتتى. سونىمەن قاتار ول ا ق ش- تىڭ ارال ىسىنە اسكەري جولمەن ارالاسۋى «ساياسي اپاتقا» اينالاتىنىن ەسكەرتتى.
«ناتو- عا مۇشە ءبىر ەلدىڭ باسقا ءبىر ناتو ەلىنە قارسى اۋماقتىق اننەكسياعا نەمەسە قاقتىعىسقا بارۋى - ءبىز بىلەتىن الەمدىك ءتارتىپتىڭ سوڭى بولار ەدى. بۇل - ونداعان جىل بويى قاۋىپسىزدىگىمىزدى قامتاماسىز ەتىپ كەلگەن جۇيەنىڭ كۇيرەۋى»، - دەدى ول باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
وسى تۇستا رەسەيدىڭ بەلگياداعى ەلشىلىگى اركتيكا ايماعىنداعى جاعدايعا بايلانىستى «ەلەۋلى الاڭداۋشىلىق» ءبىلدىرىپ، ناتو- نى ماسكەۋ مەن بەيجىڭ تاراپىنان تونەتىن قاۋىپ دەگەن «جالعان سىلتاۋمەن» وڭىردە اسكەري قاتىسۋدى كۇشەيتىپ وتىر دەپ ايىپتادى.
ايتا كەتەيىك، كەشە ترامپ ا ق ش- تىڭ گرەنلانديانى ءوز باقىلاۋىنا الۋعا ءالى دە نيەتتى ەكەنىن جاسىرمادى.