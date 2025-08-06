22:30, 06 - تامىز 2025 | GMT +5
رۋمىنيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى يون يليەسكۋ 95 جاسىندا قايتىس بولدى
استانا. KAZINFORM - رۋمىنيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى يون يليەسكۋ سەيسەنبى كۇنى 95 جاسىندا ومىردەن وزدى. بۇل تۋرالى رۋمىنيا ۇكىمەتى حابارلادى، دەپ جازادى سينحۋا.
دەنساۋلىق ساقتاۋ ورگاندارىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلدىڭ ماۋسىم ايىنىڭ باسىنان بەرى يون يليەسكۋ بۋحارەستتەگى اۋرۋحانالاردىڭ بىرىندە ەمدەلىپ جاتقان. كەيىن وعان وكپە وبىرى (وكپەنىڭ قاتەرلى ىسىگى) دياگنوزى قويىلعان. سوڭعى كۇندەرى ونىڭ جاعدايى كۇرت ناشارلاعان.
يليەسكۋ رۋمىنيا پرەزيدەنتى قىزمەتىن 1990- 1996 جانە 2000- 2004 -جىلدار ارالىعىندا اتقارعان.
رۋمىنيا ۇكىمەتى يون يليەسكۋدىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى تەرەڭ قايعىرىپ، ونىڭ وتباسىنا جانە جاقىندارىنا كوڭىل ايتتى.
بۇدان بۇرىن نيگەريانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى مۇحاممادۋ بۋحاري 83 جاسىندا لوندونداعى اۋرۋحانادا كوز جۇمعانى ءمالىم بولدى.