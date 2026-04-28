رۋمىنيادا ايەل ادامدى ولتىرگەندەر ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايرىلادى
استانا. قازاقپارات - ءتيىستى زاڭعا ەل پرەزيدەنتى قول قويدى. وسىلايشا، رۋمىن زاڭناماسىندا العاش رەت «فەميتسيد» ۇعىمى بەكىتىلدى.
بۇعان دەيىن مۇنداي جاعدايلار اسا قاتىگەزدىكپەن جاسالعان ادام ءولتىرۋ ءىسى رەتىندە قاراستىرىلاتىن. ەندى ايەل ءولتىرۋ گەندەرلىك زورلىق-زومبىلىق رەتىندە تانىلدى. زاڭ 18 جاسقا تولماعان قىز بالالارعا دا قاتىستى. بيلىك بۇل وزگەرىس ەلدە جابىرلەنۋشى ايەل سانىن ازايتىپ، جاۋاپكەرشىلىكتى ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى دەپ سانايدى.
