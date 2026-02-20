پرەمەر-مينيستر ينۆەستيتسيالىق ساياساتتىڭ جاڭا كەزەڭىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ ورتالىق ازيا ەلدەرى مەن ا ق ش اراسىنداعى «س5+1» فورماتى شەڭبەرىندە مەملەكەت باسشىلارى قول جەتكىزگەن ۋاعدالاستىقتاردى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ينۆەستيتسيالىق احۋالدى جاقسارتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ وتىرىسىن وتكىزدى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەت ءمالىم ەتتى.
كەڭەس جۇمىسىنا ديپلوماتيالىق كورپۋستىڭ، ونىڭ ىشىندە جاڭادان تاعايىندالعان ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى دجۋلي م. ستاففت، سونداي-اق حالىقارالىق كومپانيالار مەن ىسكەر قوعامداستىقتىڭ وكىلدەرى جانە ق ر مەملەكەتتىك ورگاندارىنىڭ باسشىلىعى قاتىستى.
وتىرىسقا قاتىسۋشىلارعا ارناعان سوزىندە پرەمەر-مينيستر قازاقستاندا جۇرگىزىلىپ جاتقان كونستيتۋتسيالىق رەفورمانىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان ماڭىزدى ساياسي كەزەڭنەن وتۋدە. 15-ناۋرىزدا وتەتىن جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمدا ازاماتتار جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسى بويىنشا داۋىس بەرەدى. جاڭا كونستيتۋتسيا پرەزيدەنتىمىز قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ ادىلەتتى ءارى قۋاتتى قازاقستان قۇرۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى ساياسي رەفورمالارىن ايقىن كورسەتەدى. ۇكىمەتتىڭ نەگىزگى مىندەتى - ەلىمىزدىڭ ورنىقتى ەكونوميكالىق ءوسۋىن قامتاماسىز ەتۋ ارقىلى ازاماتتاردىڭ تابىسىن ارتتىرۋ جانە ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن جاقسارتۋ. وسى ماقساتقا جەتۋ ءۇشىن جاڭا ينۆەستيتسيالىق تسيكلدى تولىققاندى ىسكە قوسۋعا باعىتتالعان كەشەندى شارالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
بۇعان دەيىن بەكتەنوۆ India AI Impact Summit 2026 سامميتىنە قاتىسقانىن جازدىق.