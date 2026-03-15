08:27, 15 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ق ر جاڭا كونستيتۋتسياسىن قابىلداۋ جونىندەگى رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى
پرەمەر- مينيستر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن قابىلداۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا قاتىستى.
ولجاس بەكتەنوۆ ەلورداداعى دىنمۇحامەد قونايەۆ اتىنداعى №66 مەكتەپ-ليتسەيىندە ورنالاسقان №130 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە داۋىس بەردى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك كەڭەسشىسى ەرلان قارين جاڭا كونستيتۋتسيا بويىنشا ءوتىپ جاتقان جالپى حالىقتىق رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى. ول ءوز تاڭداۋىن ەلورداداعى ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناداعى №129 ۋچاسكەدە جاسادى.