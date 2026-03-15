ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:27, 15 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى

    استانا. KAZINFORM - پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ق ر جاڭا كونستيتۋتسياسىن قابىلداۋ جونىندەگى رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى

    Олжас Бектенов принял участие в республиканском референдуме
    Фото: Правительство

    پرەمەر- مينيستر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن قابىلداۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا قاتىستى.

    ولجاس بەكتەنوۆ ەلورداداعى دىنمۇحامەد قونايەۆ اتىنداعى №66 مەكتەپ-ليتسەيىندە ورنالاسقان №130 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە داۋىس بەردى.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك كەڭەسشىسى ەرلان قارين جاڭا كونستيتۋتسيا بويىنشا ءوتىپ جاتقان جالپى حالىقتىق رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى. ول ءوز تاڭداۋىن ەلورداداعى ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناداعى №129 ۋچاسكەدە جاسادى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات رەفەرەندۋم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار