پرەمەر-مينيستر: ريددەر، كەنتاۋ، ەكىباستۇز ەنەرگيا كوزدەرىن ەرەكشە باقىلاۋعا الۋ قاجەت
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ جىلۋ بەرۋ ماۋسىمىنا دايىندىق بويىنشا مينيسترلىكتەرگە ءبىرقاتار تاپسىرما جۇكتەدى.
- ەنەرگەتيكالىق كاسىپورىندارعا ازىرلىك پاسپورتتارىن بەرۋ جۇمىستارى باستالىپ كەتتى. وسى رەتتە، ەنەرگيا كاسىپورىندارىنىڭ جىلۋ بەرۋ ماۋسىمىنا ازىرلىگىن باعالاۋ كوميسسياسىنىڭ جۇمىسىنا اكىمدەر تىكەلەي وزدەرى قاتىسۋى ءتيىس. نىساندار قىس مەرزىمىنە ازىرلىك پاسپورتتارىنسىز جۇمىستى باستاماۋى كەرەك. ريددەر، كەنتاۋ، ەكىباستۇز جانە اقتاۋ قالالارىنىڭ ەنەرگيا كوزدەرىن ەرەكشە باقىلاۋعا الۋ قاجەت. ازىرلىك پاسپورتى بولماي، جىلىتۋ ماۋسىمى باستالاتىن بولسا، كىنالىلەر جاۋاپقا تارتىلادى، - و. بەكتەنوۆ.
سونىمەن قاتار ول جىلۋ بەرۋ ماۋسىمىن وتكىزۋ جونىندەگى وڭىرلىك شتابتاردىڭ جۇمىسىن قايتا جاڭعىرتۋدى تاپسىردى. ەنەرگيا كوزدەرى مەن جەلىلەردىڭ جۇمىسىن ۇنەمى تەكسەرىپ وتىرۋ قاجەت.
- جىلىتۋ ماۋسىمىن اۋا-رايىنا قاراي قاتاڭ بەلگىلەنگەن مەرزىمدە باستاپ كەتۋ كەرەك. وسىعان بايلانىستى مىناداي تاپسىرمالار بەرەمىن. بىرىنشىدەن، ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى وڭىرلەردىڭ اكىمدىكتەرىمەن بىرگە جىلۋ كوزدەرى مەن جىلۋ جەلىلەرىندە جوندەۋ جۇمىستارىنىڭ ۋاقتىلى اياقتالۋىن قامتاماسىز ەتسىن. بيىلعى 1- قىركۇيەككە دەيىن وڭىرلەرگە بەرىلەتىن الەۋمەتتىك مازۋتتى جەتكىزۋ كەستەسى بەكىتىلسىن. ەكىنشىدەن، ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى قازاقستان تەمىرجولى كومپانياسىمەن جانە وڭىرلەردىڭ اكىمدىكتەرىمەن بىرگە ەنەرگيا وبەكتىلەرىنە كومىر مەن مازۋتتى بەكىتىلگەن كەستە مەن كولەمدەرگە سايكەس ۋاقتىلى جەتكىزۋ جونىندە شارالار قابىلداسىن. سونداي-اق حالىقتىڭ كومىرمەن قامتاماسىز ەتىلۋىنە باقىلاۋ بەلگىلەنسىن، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
پرەمەر-مينيستر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنە، وڭىرلەردىڭ اكىمدىكتەرىنە 1- قىركۇيەككە دەيىن ءبىلىم بەرۋ وبەكتىلەرىنىڭ تولىق ازىرلىگىن قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى.
- اتالعان مينيسترلىك 15- قازانعا دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ، تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق جانە تۇرعىن ءۇي قورى وبەكتىلەرىنىڭ ازىرلىگىن قامتاماسىز ەتسىن. وقۋ-اعارتۋ، عىلىم جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىكتەرى دە بۇل ماسەلەنى باقىلاۋدا ۇستاۋى قاجەت، - دەدى ول.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قازىر جىلۋ بەرۋ ماۋسىمىنا ءبىلىم بەرۋ نىساندارىنىڭ دايىندىعى 92 پايىزدى قۇراپ وتىر.