استانا. قازاقپارات - گەرمانيادا زەينەتاقى جۇيەسى داعدارىس الدىندا تۇر. ەلدىڭ ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ جانىنداعى كەڭەس وسىلاي دەپ دابىل قاقتى.
«بۇعان جول بەرمەس ءۇشىن زەينەت جاسى ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىنا بايلانىستى وزگەرۋگە ءتيىس»، - دەيدى. ويتپەگەن جاعدايدا 2050 -جىلعا قاراي زەينەتاقى تولەۋگە بيۋدجەتتەن بولىنەتىن قارجى 100 ميللياردتان 164 ميلليارد ەۋروعا دەيىن ارتۋى مۇمكىن. سوندىقتان كەڭەس مۇشەلەرى گەرمانياداعى زەينەت جاسىن 73-كە دەيىن ۇزارتۋدى ۇسىنىپ وتىر.
گەرمانيا - ەۋروپاداعى قارتى كوپ ەل. ولاردىڭ قاراسى ءتىپتى ەڭبەككە قابىلەتتى ادامدار سانىنان اسىپ تۇسەدى. ياعني زەينەتاقى قورىنا تۇسەتىن جارنا قازىردىڭ وزىندە جەتكىلىكسىز. ال 2035 -جىلعا قاراي جاعداي تىپتەن ۋشىعاتىن ءتۇرى بار. ويتكەنى سول ۋاقىتتا ەلدە جىل سايىن 1 ميلليون ادام زەينەتكە شىعىپ تۇرادى.
ساراپشىلار: «بۇل ماسەلەنى شەشۋدىڭ بىردەن ءبىر جولى - زەينەت جاسىن ۇلعايتىپ، جارنالار كولەمىن ارتتىرۋ»، - دەيدى.
مارتين ۆەردينگ، گەرمانيا ەكونوميكا جونىندەگى ساراپشىلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى:
- ءبىز مويىنداۋىمىز كەرەك. قازىرگى زەينەتاقى تولەمدەرى ەڭبەككە قابىلەتتى ازاماتتاردىڭ جارنالارى ەسەبىنەن تولەنەدى. ال الداعى 10-15 جىلدا بۇل جۇيەنى ىسكە اسىرۋ الدەقايدا قيىندايدى. سوندىقتان بيۋدجەتكە تۇسەتىن سالماقتى ازايتۋدىڭ باسقا امالىن قاراستىرۋىمىز قاجەت. ماسەلەن، زەينەت جاسىن ۇزارتىپ، جاستاردىڭ ەرتەڭگى قامسىز قارتتىعىنا اقشا جيناۋىنا مۇمكىندىك بەرۋىمىز كەرەك.
قارجىگەرلەر زەينەت جاسىن حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىنا بايلانىستى وزگەرتۋ قاجەت دەپ سانايدى. مۇنى زاڭ جۇزىندە بەكىتكەن ساناۋلى ەلدىڭ ءبىرى - دانيا. قۇجاتقا ساي ەلدە 2035 -جىلعا قاراي زەينەت جاسى 69-عا، ال 2050 -جىلعا قاراي 73-كە دەيىن ۇلعايۋى ءتيىس. سەبەبى ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى ارتقان سايىن، ءبىر ەسەپتەن مەملەكەتكە زەينەتاقى تولەۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ قىزمەتتەرىمەن قامتاماسىز ەتۋ سەكىلدى مىندەتەمەسىن ورىنداۋ ءۇشىن قوسىمشا قارجى قاجەت بولادى. الايدا دانيا تاجىريبەسى گەرمانياداعى وپپوزيتسيا وكىلدەرىنىڭ اراسىندا قىزۋ پىكىرتالاس تۋعىزدى.
زەرەن پەلمان، گەرمانيا پارلامەنتىنىڭ دەپۋتاتى:
- كوپ ادام ءومىر بويى تاڭنىڭ اتىسى، كۇننىڭ باتىسى ەڭبەك ەتەدى. جۇمىستىڭ كوپتىگىنەن اۋرۋعا شالدىعادى. ال زەينەتكە شىققاندا الاتىن زەينەتاقىسى ماردىمسىز.
دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ دەرەگى بويىنشا الداعى 10-15 جىلدا گەرمانيا عانا ەمەس، شىعىس ازيا مەن بۇكىل ەۋروپا زەينەتاقى داعدارىسىنا ۇشىرايدى. بۇعان حالىقتىڭ قارتايۋىنان بولەك، تۋۋ كورسەتكىشىنىڭ تومەندەۋى سەبەپ. قازىر الەمدە 60-تى القىمداعان قارت كىسىلەردىڭ سانى 857 ميلليون بولسا، 2035 -جىلعا قاراي بۇل كورسەتكىش 1,2 ميللياردقا جەتۋى مۇمكىن.
قازىر الەمدە قولدانىستاعى زەينەتاقى جۇيەسى بۇرىنعى دەموگرافيالىق كورسەتكىشتەرگە نەگىزدەلىپ جاسالعان. زەينەتاقى سالاسىن رەفورمالاۋ بۇل ۋاقىت تالابى. ويتپەگەن جاعدايدا ونىڭ ەكونوميكاعا تيەر سالدارى اۋىر بولادى. قازىر گەرمانيادا 65 جاستان زەينەتكە شىعادى. الايدا ەلدە قازىناعا سالماق سالماي، جۇيەدەگى تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ ءۇشىن زەينەتاقى سالاسىنا ەرتە مە، كەش پە، رەفورما جاسالاتىنى انىق.
