ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:46, 19 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    گەرمانيادا روبوتتاردى تاربيەلەيتىن ءىرى ورتالىق سالىنادى

    استانا. قازاقپارات - روبوتتار دا ساباق وقيدى. گەرمانيادا ادام ءتارىزدى گۋمانويدتاردى ىسكە بەيىمدەيتىن ءىرى ورتالىق سالىنىپ جاتىر.

    Гуманоидные роботы начинают работать на сборке электрокаров в Китае
    Фото: Xiaomi Technology

     RoboGym دەپ اتالعان كەشەندە قۇلتەمىرلەر پروگراممالىق جۇيە ارقىلى كۇندەلىكتى ومىردە قاجەت ءىس-قيمىلداردى ۇيرەنەدى.

    اتاپ ايتقاندا، ءجۇرىپ-تۇرۋ، جۇك تاسۋ، بولشەكتەردى جيناۋ ءتارىزدى جۇمىس ىستەۋ داعدىلارىن مەڭگەرەدى. گۋمانويدتاردى ادامدار وقىتىپ، قاداعالاپ وتىرادى. ياعني نۇسقاۋشىلار قيمىلدى كورسەتەدى، ال روبوتتار ونى قايتالاپ، كەيىن ءىس-ارەكەتتى اۆتوماتتى تۇردە جاسايتىن بولادى.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
