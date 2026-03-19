گەرمانيادا روبوتتاردى تاربيەلەيتىن ءىرى ورتالىق سالىنادى
استانا. قازاقپارات - روبوتتار دا ساباق وقيدى. گەرمانيادا ادام ءتارىزدى گۋمانويدتاردى ىسكە بەيىمدەيتىن ءىرى ورتالىق سالىنىپ جاتىر.
RoboGym دەپ اتالعان كەشەندە قۇلتەمىرلەر پروگراممالىق جۇيە ارقىلى كۇندەلىكتى ومىردە قاجەت ءىس-قيمىلداردى ۇيرەنەدى.
اتاپ ايتقاندا، ءجۇرىپ-تۇرۋ، جۇك تاسۋ، بولشەكتەردى جيناۋ ءتارىزدى جۇمىس ىستەۋ داعدىلارىن مەڭگەرەدى. گۋمانويدتاردى ادامدار وقىتىپ، قاداعالاپ وتىرادى. ياعني نۇسقاۋشىلار قيمىلدى كورسەتەدى، ال روبوتتار ونى قايتالاپ، كەيىن ءىس-ارەكەتتى اۆتوماتتى تۇردە جاسايتىن بولادى.
