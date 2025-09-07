گەرمانيادا ەۋروپاداعى ەڭ جىلدام سۋپەركومپيۋتەر ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيانىڭ يۋليح قالاسىندا ەۋروپاداعى ەڭ قۋاتتى سۋپەركومپيۋتەر - Jupiter جۇيەسى ىسكە قوسىلدى. ول جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋعا، عىلىمي مودەلدەۋلەر مەن ۇلكەن دەرەكتەردى تالداۋعا سەرپىن بەرمەك، دەپ حابارلايدى DW.
يۋليح زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل ەۋروپاداعى العاشقى كومپيۋتەر، سەكۋندىنا 1 تريلليوننان استام وپەراتسيا ورىندايدى. بۇل شامامەن 1 ميلليون زاماناۋي سمارتفوننىڭ قۋاتىنا تەڭ. Jupiter كەشەنى 2300 شارشى مەتر اۋماقتى الىپ جاتىر جانە 50 كونتەينەر- مودۋلدەن تۇرادى. قازىرگى ۋاقىتتا ول الەمدەگى ءتورتىنشى ەڭ جىلدام سۋپەركومپيۋتەر سانالادى.
اشىلۋ راسىمىنە گەرمانيا كانسلەرى فريدريح مەرتس پەن سولتۇستىك رەين- ۆەستفاليا جەرىنىڭ پرەمەر- ءمينيسترى حەندريك ۆيۋست قاتىستى.
- جاساندى ينتەللەكت - سوڭعى ونداعان جىلدارداعى ەلىمىزدى وزگەرتۋدەگى ەڭ باستى فاكتور، - دەدى ۆيۋست.
ونىڭ ايتۋىنشا، Jupiter رەين ايماعىنىڭ قۇرىلىمدىق قايتا قۇرۋىنداعى جاڭا كەزەڭنىڭ جانە «كومىردەن جاساندى ينتەللەكتكە كوشۋ» ءداۋىرىنىڭ سيمۆولىنا اينالادى.
سۋپەركومپيۋتەر تەك جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىندە جۇمىس ىستەيدى جانە الەمدەگى ەڭ ەنەرگيا ۇنەمدەۋشى جۇيە رەتىندە تانىلدى. ول اشىق تىلدىك مودەلدەردى ازىرلەۋدە، ادام ميىنىڭ جۇمىسىن شىنايى مودەلدەۋدە جانە كليماتتىق بولجامداردى ناقتىلۋدا قولدانىلاتىن بولادى.
Jupiter اتاۋى «Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research» (يننوۆاتسيالىق جانە ترانسفورماتسيالىق ەكزاسكەيل- زەرتتەۋلەردەگى پيونەر بىرلەسكەن جوبا) دەگەندى بىلدىرەدى.
جوبانىڭ جالپى قۇنى شامامەن 500 ميلليون ەۋرونى قۇرايدى. قارجىنىڭ جارتىسى EuroHPC JU ەۋروپالىق باستاماسى ەسەبىنەن، قالعانى گەرمانيا ۇكىمەتى مەن سولتۇستىك رەين- ۆەستفاليا بيلىگى تاراپىنان بولىنگەن.
ايتا كەتەيىك، پەنتاگون بيولوگيالىق قاۋىپتەردەن قورعايتىن جاڭا سۋپەركومپيۋتەردى تانىستىردى.