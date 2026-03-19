گەرمانيادا اسكەرگە بارعىسى كەلەتىندەر سانى ارتىپ كەلەدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ اقپان ايىنىڭ سوڭىنا قاراي گەرمانيادا 16100 ەر ادام مەن ايەل بۋندەسۆەر قاتارىنا قوسىلۋعا ءوتىنىش بەرگەن. بۇل كورسەتكىش 2025 -جىلمەن سالىستىرعاندا %20- عا جوعارى، دەپ حابارلايدى DW.
اسىرەسە 6- 11ايلىق ەرىكتى اسكەري قىزمەت پەن 12- 23 ايعا ارنالعان قىسقا مەرزىمدى قىزمەتكە قىزىعۋشىلىق ايتارلىقتاي ارتقان. گەرمانيا قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، مۇنداي ساربازدار سانى ءبىر جىل ىشىندە %15- عا ءوسىپ، 13400 ادامعا جەتكەن.
2026 -جىلدان باستاپ ەلدە اسكەري قىزمەتتى رەتتەيتىن جاڭا زاڭ كۇشىنە ەندى. وعان سايكەس، 18 جاستان اسقان بارلىق ازاماتتارعا مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ تۋرالى حات جولدانادى. بۇل ولاردىڭ اسكەري قىزمەتكە جارامدىلىعىن انىقتاۋ ءۇشىن قاجەت.
قازىرگى تاڭدا بۋندەسۆەردە 186200 سارباز قىزمەت ەتەدى، بۇل 2025 -جىلدىڭ اقپانىمەن سالىستىرعاندا 3600 ادامعا كوپ. باسقا ەلدەردەن تونگەن قاۋىپ اياسىندا گەرمانيا ۇكىمەتى 2030 -جىلداردىڭ ورتاسىنا قاراي اسكەر سانىن 260 مىڭعا دەيىن جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. سونداي-اق رەزەرۆتەگى اسكەر سانىن 200 مىڭعا دەيىن ارتتىرۋ كوزدەلگەن.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، شۆەد زەرتتەۋ ينستيتۋتى SIPRI مالىمەتىنشە، گەرمانيا الەمدە قارۋ-جاراق ەكسپورتتاۋشىلار اراسىندا ءتورتىنشى ورىندا تۇر.