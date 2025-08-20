گەرمانيادا انتيبيوتيكتەردى دۇرىس قولدانباعاندىقتان ونداعان مىڭ ادام كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - انتيبيوتيككە ءتوزىمدى باكتەريالار بارعان سايىن ۇلكەن قاۋىپكە اينالىپ، گەرمانيادا مىڭداعان ادامنىڭ ولىمىنە سەبەپ بولىپ وتىر، دەپ حابارلايدى BILD.
روبەرت كوح ينستيتۋتى (RKI) مەن ۆاشينگتون ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋىنە سايكەس، تەك 2019 -جىلى ەلدە شامامەن 45,7 مىڭ ادام ەمدەۋگە كونبەيتىن قوزدىرعىشتاردان تۋىنداعان ينفەكسيالاردان كوز جۇمعان.
RKI دەرەكتەرىنشە، ولاردىڭ ىشىندە شامامەن 9600 ءولىم انتيبيوتيكتەرگە توزىمدىلىكتىڭ تىكەلەي سالدارى بولعان.
كوبىنەسە ولىمگە اكەلگەن ينفەكسيالار - قان اينالىمى اۋرۋلارى، تىنىس جولدارىنىڭ قابىنۋى جانە قۇرساق قۋىسىنىڭ ينفەكسيالارى.
جاھاندىق دەڭگەيدە جاعداي دا الاڭداتارلىق. دەنساۋلىق جاعدايىن باعالاۋ ينستيتۋتىنىڭ (IHME) زەرتتەۋىنە سايكەس، 2021 -جىلى انتيبيوتيككە ءتوزىمدى باكتەريالاردان الەم بويىنشا شامامەن 1,14 ميلليون ادام قايتىس بولعان.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جاعدايدىڭ نەگىزگى سەبەبى انتيبيوتيكتەردى شامادان تىس جانە دۇرىس پايدالانباۋ. بۇل ءتوزىمدى شتامداردىڭ ساقتالىپ، تارالۋىنا قولايلى جاعداي جاسايدى.
ايتا كەتەلىك 4,7 ميلليوننان استام مەديتسينالىق انىقتامالار ەلەكتروندىق فورماتتا رەسىمدەلگەن ەدى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا